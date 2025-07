video|-roma,-achille-lauro-e-mattia-villardita-a-sorpresa-nei-reparti-pediatrici-del-gemelli

ROMA – Una sorpresa che ha regalato tanti sorrisi ai bambini e ai ragazzi ricoverati nei reparti pediatrici del policlinico Gemelli di Roma. Achille Lauro e Mattia Villardita sono stati a trovare i piccoli pazienti. Come documentano i profili ufficiali dell’ospedale, il cantautore e quello che per tutti è ‘Spider-man’ italiano, volontario nei reparti pediatrici, hanno chiacchierato con i degenti e portato un po’ di musica e gioia. “Missione compiuta”, ha scritto in una storia Villardita, ringraziando Lauro per aver partecipato. “È stata un’avventura meravigliosa”, ha aggiunto.

