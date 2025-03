VIDEO | Roma, aperta a Tor Vergata una nuova residenza Ail per pazienti ematologici

ROMA – Offrire supporto ai pazienti dell’Unità di Ematologia del Policlinico Tor Vergata che risiedono fuori dalla Capitale. Nasce con questo obiettivo la nuova Casa Ail ‘Residenza Oriana Daniello’, in via Cesare Brandi, nelle immediate vicinanze del centro ospedaliero. La nuova residenza, inaugurata oggi, nasce dal dono di una madre in ricordo della propria figlia. L’immobile, infatti, è stato acquistato da Ail Roma nell’aprile 2024 grazie alla generosa donazione della signora Anna Tenore, mamma di Oriana Daniello, la giovane paziente scomparsa prematuramente alla quale è intitolata la Casa Ail. La ristrutturazione e l’adeguamento sono stati finanziati da Ail Roma grazie anche al sostegno di Enel Cuore Onlus, della maratona radiofonica di raccolta fondi ‘Radio Rock for Ail Roma’ e di Ail Nazionale. I fondi stanzianti complessivamente sono stati pari a 500mila euro.

“La generosità delle donazioni e dei lasciti è il motore che ci consente di realizzare progetti come la Casa Ail ‘Residenza Oriana Daniello’- ha commentato Maria Luisa Viganò, presidente di Ail Roma- Ogni donazione in vita e lascito solidale ad Ail è una promessa di supporto per il futuro. Questi fondi, così vitali, ci consentono di finanziare la ricerca scientifica, migliorare i servizi di assistenza ai pazienti e rafforzare il supporto ai reparti di Ematologia, al personale sanitario e a tutte le attività che quotidianamente aiutano i pazienti nella loro lotta contro le malattie ematologiche”.L’iniziativa ha quindi trovato nella Ematologia e nella direzione del Policlinico una “grande accoglienza- ha proseguito Adriano Venditti, direttore del Dipartimento di Ematologia del Policlinico Tor Vergata- L’ospitalità, completamente gratuita e riservata chi, provenendo da fuori Roma, non ha un reddito sufficiente a sostenere le trasferte onerose necessarie a ricevere cure e assistenza, è una risposta diretta alla presa in carico del paziente ematologico e della famiglia”.

Ail ha costruito nel tempo e “da sempre iniziative realizzate a fianco dei più deboli. Per questo oggi siamo felici- ha aggiunto Venditti- che questa Casa abbia scelto i malati del Policlinico Tor Vergata per essere vicino a chi viene da lontano, a chi è costretto a lunghe e ripetute permanenze lontano da casa, per misurarsi con la malattia e tutto ciò che ne consegue. Grazie per questa nuova opportunità di fare ancor meglio il nostro lavoro di curanti”.

La Casa Ail ‘Residenza Oriana Daniello’ risponde ad una precisa esigenza: “Si tratta di un luogo confortevole e protetto- hanno fatto sapere da Ail- dove il paziente e il familiare che l’accompagna vengono accolti gratuitamente per tutto il periodo necessario alle cure”. Ospitata in una villetta a schiera con giardino, la nuova residenza replica il modello della casa Ail ‘Residenza Vanessa’ di via Forlì, afferente alla Uoc di Ematologia del Policlinico Umberto I. Potrà accogliere gratuitamente fino a 3 famiglie di pazienti in contemporanea, garantendo ad ognuno un “ambiente accogliente e familiare”: una camera privata con due letti e bagno e la disponibilità di spazi comuni (angolo cucina, sala soggiorno-pranzo, lavanderia, giardino e terrazzo attrezzati) che permettono una vita di socialità e relazione tanto più necessaria quanto più lunga e complessa è l’esperienza da condividere. I costi di mantenimento, miglioramento e gestione della residenza sono “interamente sostenuti” da Ail Roma, così come l’alloggio e tutti i servizi per gli ospiti.

La nuova Casa Ail Roma si aggiunge al circuito di case alloggio Ail in Italia, modello di accoglienza per i pazienti ematologici e le loro famiglie. Situate nei pressi dei maggiori Centri di Ematologia, le case alloggio Ail offrono ospitalità gratuita a chi, non residente, deve affrontare lunghi periodi di cura. Attualmente sono 38 le sezioni provinciali che offrono questo servizio, con 128 appartamenti e 5 residenze distribuite in 88 unità immobiliari, per un totale di 670 posti letto. Grazie a questa rete di solidarietà, ogni anno vengono ospitati 1.117 pazienti e 1.278 familiari, per un totale di 62.898 notti offerte.

