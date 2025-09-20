VIDEO | Roma Capitale, Gualtieri: “La Riforma dell’ordinamento è un’opportunità per l’intero Paese”

ROMA – “La Riforma dell’ordinamento di Roma Capitale è una importante opportunità, non solo per Roma ma per tutto il Paese, che beneficerebbe di un ordinamento più adeguato alle funzioni e al ruolo della Capitale”. Così il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, intervistato dalla Dire oggi in occasione dell’incontro dal titolo ‘Nuovi poteri per Roma Capitale’, che si è svolto nell’ambito della manifestazione “Itaca 2025 – Viaggio tra le idee”. La rassegna, promossa dal vicepresidente del Consiglio regionale del Lazio, Giuseppe Cangemi (Forza Italia), è in programma fino a domani presso Palazzo Chigi a Formello. “Siamo partiti col piede giusto perché il testo è stato condiviso anche con Roma Capitale, è un testo equilibrato-ha proseguito Gualtieri- adesso naturalmente bisogna lavorare con lo stesso livello di condivisione sia sul tema delle risorse sia sulla legge ordinaria che è fondamentale, perché lì ci sarà il cuore del nuovo ordinamento”.

La tempistica è cruciale: “Abbiamo un tempo limitato, che è la coda della legislatura, ma se si lavora con spirito di ascolto e attenzione alla concretezza degli obiettivi- ha evidenziato il primo cittadino- penso che si possa concludere un percorso che sarebbe molto importante”. E ancora: “Roma Capitale deve essere protagonista di questa riforma. Siamo stati ascoltati sul testo base, ora dovremo essere al tavolo anche per la definizione della legge ordinaria, che deve procedere in parallelo con il testo costituzionale. È un buon inizio- ha concluso il sindaco- e anche oggi nel dibattito si è confermata una condivisione che auspico possa proseguire”.

CASELLATI: RIFORMA ESEMPIO STRAORDINARIO BUONA POLITICA

“Riscrivere l’articolo 114 della

Costituzione su Roma Capitale significa fare un lavoro sintetico

perché in una legge costituzionale occorre la sintesi. Abbiamo

fatto un lavoro di cesello straordinario da un punto di vista

tecnico perché dietro la sintesi e dietro ogni parola c’è il

confronto costante di tutti e fra tutti per unire anche le

volontà politiche. È un esempio straordinario di buona politica”.

Lo afferma la ministra per le Riforme, Maria Elisabetta Alberti

Casellati, dal palco dell’ottava edizione di ‘Itaca 2025 –

Viaggio tra le idee’, in corso presso il Palazzo Chigi di

Formello e in programma fino a domani.

“Il fatto di riuscire a mettere d’accordo in un tavolo il

Governo, il Parlamento, la Regione e il Comune direi che non è

cosa da poco e il mio ottimismo dipende da questo buon inizio”,

aggiunge Casellati, secondo la quale “è chiaro” che “poi ci

potranno essere in Parlamento dei diversi accorgimenti, dei

correttivi. Magari si potrà discutere se una materia è meglio

eliminarla oppure no. Per quello che ha riguardato il Governo,

non c’è nessun dubbio da parte della Lega sul fatto di dare un

rilievo speciale” a Roma Capitale, “perché diventa un ente sui

generis, diverso da tutti gli altri enti”.

Infine, la ministra spiega che “Calderoli ha partecipato e

ogni volta diceva: ‘Va bene il testo Casellati’, l’ha sempre

detto. Ha sempre fatto parte dei tavoli, ha condiviso totalmente

quella che è stata l’impostazione che è stata data a questo

disegno di legge. Quindi a livello di maggioranza governativa non

c’è stato alcun problema, il problema di nessun tipo”.

