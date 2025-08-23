video|-roma,-molestata-al-policlinico-umberto-i:-sui-social-la-denuncia-di-una-23enne

Immagini di Marzia Sardo

ROMA – Il mondo dei social come mezzo di denuncia di situazioni infelici. Una 23enne ha pubblicato su TikTok un video in cui racconta di una molestia subita al Policlinico Umberto I di Roma. La ragazza, Marzia Sardo, si è recata in ospedale lo scorso 21 agosto per effettuare alcuni accertamenti al Pronto Soccorso. Durante una tac per valutare le cause di una forte emicrania è, però, successo l’impensabile.

COSA È SUCCESSO IN OSPEDALE

In lacrime, la ragazza racconta di aver dovuto togliere orecchini e mascherina – indossata per sospetto Covid – per via del ferretto. Una consuetudine che ha portato Marzia a chiedere: “Devo togliere anche il reggiseno perché ha il ferretto?”. Dopo una prima risposta negativa da parte dell’operatore, la 23enne si sente dire la frase: “Certo, se lo vuoi togliere ci fai felici tutti”. In sala erano presenti altri colleghi uomini.

IL POLICLINICO HA APERTO UN’INDAGINE INTERNA

Il fatto è avvenuto intorno alle 21 e la 23enne ha promesso di recarsi all’Ufficio reclami dell’ospedale. Secondo quanto scrive La Repubblica, il Policlinico Umberto I ha aperto un’indagine interna. Intanto, sui social, alcuni criticano la 23enne per la reazione mostrata nel video e l’accusano di esporsi per visibilità visto che è una studentessa di recitazione. Sui social, così, Marzia ribadisce: “No, non era uno scherzo. Sì, quello che mi è accaduto è vero. Non stavo fingendo”.

“Siamo stanche, siamo arrabbiate, vogliamo solo essere rispettate e sentirci al sicuro”, ha sottolineato pubblicando il video.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it