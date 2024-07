VIDEO| Ryan Reynolds indossa la maglia del Campobasso: ecco perché

ROMA – Tra i nuovi tifosi del Campobasso c’è Ryan Reynolds. L’attore ha conosciuto la squadra neopromossa nella serie C nostrana durante la sua ospitata al programma americano ‘Live with Kelly and Mark’. Il 47enne ha, infatti, ricevuto in dono la maglia dei lupi da Mark Consuelos, socio del presidente della squadra e conduttore.

L’attore di Deadpool d’altronde è un appassionato di calcio. Negli ultimi anni, è diventato co-proprietario del Wrexham insieme al collega Rob McElhenney. Con la loro gestione, la squadra inglese ha fatto una rapida scalata passando dalla quinta alla terza serie.

Reynolds ha, così, a sua volta, ha donato a Consuelos la maglia rossa del Wrexham. Uno scambio che supera le divisioni e che è stato immortalato con foto e video.

