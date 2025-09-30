VIDEO | Salute. Ecco proposte le di legge Amich-Amorese per prevenire gli arresti cardiaci

ROMA – Prevenire arresti cardiaci improvvisi formando alle tecniche di primo soccorso e all’uso dei defibrillatori da un lato gli automobilisti e dall’altro gli uomini e le donne delle forze dell’ordine, con corsi di aggiornamento periodici. Rendendo così cardioprotetti sempre più luoghi della città, a partire dalle strade. È questo l’obiettivo di due proposte di legge che sono state presentate oggi alla Camera dei deputati, dove si è tenuto “Agire per salvare una vita”, un incontro dedicato alla prevenzione e alla formazione in materia di primo soccorso, alla presenza, tra gli altri, di Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera dei deputati, Francesco Paolo Sisto, vice ministro della Giustizia, Antonio Iannone, sottosegretario ai Trasporti, Paolo Trancassini, questore della Camera dei deputati e Paola Frassinetti, sottosegretaria all’Istruzione. Le due proposte di legge sono state promosse dai deputati Alessandro Amorese e Enzo Amich. Il primo ha predisposto un testo che mira a modificare il Codice della Strada introducendo, tra i requisiti per il conseguimento della patente di guida, la conoscenza delle tecniche di primo soccorso e l’utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici. “Questa proposta- ha spiegato Amorese- nasce dalla volontà di rendere la formazione al primo soccorso un requisito di cittadinanza attiva, capace di salvare vite in attesa dell’arrivo degli operatori sanitari. È un passo che forma i cittadini e li mette nelle condizioni di agire in situazioni critiche. La formazione e l’istruzione, infatti, restano strumenti fondamentali per responsabilizzare le persone e accrescere la consapevolezza collettiva”.

FORMAZIONE BLS-D NEI PROGRAMMI INIZIALI E PERIODICI DELLE FORZE DELL’ORDINE

Parallelamente la proposta di Amich ha l’obiettivo di introdurre la formazione BLS-D (Basic Life Support and Defibrillation) nei programmi iniziali e periodici delle forze dell’ordine. La misura prevede, inoltre, la possibilità di stipulare convenzioni con enti accreditati per l’erogazione dei corsi. “La mia proposta- ha sottolineato- mira a integrare nei programmi di formazione iniziale e periodica delle Forze di polizia e dei corpi di polizia locale corsi per il conseguimento della certificazione BLS-D. Tali corsi sono finalizzati a fornire competenze essenziali per il supporto delle funzioni vitali di base e l’uso del defibrillatore automatico esterno in situazioni di emergenza medica, come arresti cardiaci o traumi, al fine di incrementare le possibilità di sopravvivenza delle persone coinvolte, in attesa dell’intervento dei servizi di emergenza territoriali”. “Il Parlamento- ha aggiunto Trancassini- non deve mai venire meno alla responsabilità che ha nel sostenere leggi, progetti e risorse capaci di tradurre le priorità di prevenzione e formazione in azioni concrete. L’obiettivo, chiaro e condiviso, è quello di rendere le competenze e gli strumenti di primo soccorso un patrimonio comune. È così che possiamo garantire interventi tempestivi e salvare più vite umane”. Ed ancora: per Sisto “è necessario che la parola urgenza sia meglio valorizzata. La nuova responsabilità medica che il 4 settembre è stata coniata dal Consiglio dei ministri ne offre una importante testimonianza. Ecco, bisogna estendere la parola urgenza anche a coloro che per dovere cercano di salvare la vita altrui”.

FRASSINETTI: DIFFONDERE LA CULTURA DEL PRIMO SOCCORSO

“Bisogna sempre più diffondere la cultura del primo soccorso, dell’intervento di aiuto per gli arresti cardiaci- ha aggiunto Frassinetti- lo facciamo in tutte le scuole d’Italia, anche a partire da quella dell’infanzia, dai più piccoli, fino ad arrivare alle secondarie superiori. Se i ragazzi e i bambini riescono a recepirla e a capirla, interpretarla bene, naturalmente sarà più facile poi, in futuro, avere delle persone formate e preparate”. Infine Mario Balsanelli, presidente nazionale della Società italiana sistema 118, ha ricordaro che “la conoscenza delle manovre salvavita, del massaggio cardiaco e della defibrillazione precoce è in grado di riportare in vita almeno il 30-35% dei 90.000 soggetti che ogni anno muoiono in Italia improvvisamente, laddove implementate entro i primi tre minuti. È necessario quindi che questa conoscenza sia capillare. Le meritorie iniziative legislative portate avanti dagli onorevoli Amich e Amorise si devono innestare in una necessità di base, quella di garantire istituzionalmente che 60 milioni di italiani sappiano realmente rianimare”. Dopo la presentazione delle leggi è andata in scena la tavola rotonda “Cardiosecurity Italia: Più formi, più salvi. Tra civiltà ed innovazione”, che ha visto la partecipazione, tra gli altri, di Antonio Magi, presidente dell’Ordine dei Medici di Roma e consigliere Fnomceo, Daniela Aschieri, direttore scientifico del Progetto Vita, e Alessandro Riccardi, presidente della Società Italiana di Medicina di Emergenza-Urgenza. L’evento è stato promosso dalla Bistoncini Partners.

