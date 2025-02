VIDEO | Sanremo, arriva il francobollo per i 75 anni del Festival: fiori e note

di Viviana Astazi

SANREMO – A Sanremo è arrivato anche Adolfo Urso. Il ministro del Made in Italy è stato ospite del Festival di Sanremo per la presentazione del francobollo dedicato ai 75 anni della kermesse. L’evento si è tenuto nel pomeriggio nella sala stampa del teatro Ariston. Oltre al ministro, presenti anche il sindaco Alessandro Mager e il direttore generale Rai, Giampaolo Rossi.

COSA C’È DISEGNATO SUL FRANCOBOLLO

Sul francobollo, svelato davanti ai giornalisti, sono disegnati fiori e note musicali, i simboli per eccellenza della città che da decenni ospita il Festival. “La kermesse negli anni è cambiata, ma l’amore degli italiani per lei è rimasto sempre lo stesso”, ha detto il sindaco Mager, mentre il ministro Urso ha spiegato: “Abbiamo deciso di inserire il francobollo nel piano filatelico nazionale per esaltare e celebrare i 75 anni del Festival, tanto più in un’edizione da record quale la corrente, come già evidenziato dai dati di questi giorni”.

Per Giampaolo Rossi, quella organizzata a Sanremo “È un’operazione artistica, culturale e produttiva unica in Europa. L’emissione del francobollo racconta il rapporto esistente tra la Rai, la città, il ministero e gli italiani”.

