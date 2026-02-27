venerdì, 27 Febbraio , 26

VIDEO | Sanremo choc (ma non troppo): sul palco bacio saffico tra Levante e Gaia visto da lontano…
ROMA – Mentre la serata delle esibizioni dei duetti e delle cover è in corso, già i social impazzano video e polemiche su quanto (non) visto poco prima sul palco dell’Ariston. Levante e Gaia stavano infatti concludendo la loro esibizione della cover “I Maschi” di Gianna Nannini: i loro volti si sono avvicinati in ‘zona rossa’, ma la telecamera si è improvvisamente allontanata. Insomma, i telespettatori da casa hanno visto ben poco del bacio sulle labbra tra le cantanti. E allora, dopo la polemica sul non rispetto delle quote rosa tra i partecipanti alla gara canora, si affilano già le unghie per il polverone successivo: il bacio saffico censurato da Rai 1.  

