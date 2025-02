VIDEO | Sanremo, “Sto inca.. nero”: Tony Effe sbotta nell’intervista dopo l’esibizione

ROMA – “Mi hanno fatto levare la collana prima di salire sul palco di Sanremo, sono arrabbiatissimo”: è la risposta di Tony Effe al “come stai” di Ema Stokholma, conduttrice di Rai Radio 2, nell’intervista post-esibizione al Festival di Sanremo di ieri sera, giovedì 13 febbraio. Le sue parole incuriosiscono entrambi i conduttori, Stokholma e Gino Castaldo, che vogliono capirci di più: “Eh, perché te l’hanno fatta togliere?”. “Chiedilo a loro- prosegue il rapper stizzito- Sto incazzato nero. Mo’ adesso so cazzi”.

La collana che non è riuscito a portare sul palco dell’Ariston è quella che Tony Effe mostra ai conduttori, una catena d’oro molto appariscente. “Guardate come è bella la mia collana…” insiste il rapper, sollevandola con la mano dal petto al collo, tra tatuaggi e muscoli. Poi Castaldo e Stokholma cercano di cambiare discorso, virano sull’interpretazione della serata, ma Tony Effe insiste: “Dovete capire che per me la collana è, come dire, è come quando tagliavano i capelli a Sansone…- spiega- come dire che tolgono l’abbronzatura a Carlo (Ndr Carlo Conti), non è Carlo”. La conduttrice gli fa notare che la serata precedente comunque era salito sul palco senza collana: “Eh, non ce l’avevo perché avevo la cravatta”, si giustifica il rapper. Ieri sera invece Tony Effe era apparso alla platea dell’Ariston nel suo look tipico: giubbotto di pelle nero aperto, petto nudo e tatuaggi, la collana d’oro era parte integrante dell’outfit, insomma. E senza, Tony Effe non era Tony Effe. Più tardi, al Dopofestival la stessa Stokholma ha spiegato il motivo della decisione dell’organizzazione: la presenza- ben visibile- di un logo sul gioiello.

