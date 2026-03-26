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VIDEO| Sarah Mullally è la prima donna in 1400 anni a diventare Arcivescovo di Canterbury
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VIDEO| Sarah Mullally è la prima donna in 1400 anni a diventare Arcivescovo di Canterbury

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By Redazione-web

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ROMA – Un momento che è già stato definito storico. Sarah Mullally è la prima donna in 1400 anni a diventare Arcivescovo di Canterbury. Ex infermiera del servizio sanitario nazionale (lo ha fatto per 35 anni), la 64enne ha assunto il ruolo durante una cerimonia ufficiale che si è tenuta nella cattedrale di Canterbury e che è iniziata con Mullally che ha bussato con la pastorale alla porta ovest della basilica, per poi prendere possesso della cattedra di Sant’Agostino.

Erano presenti più di 2mila persone, tra cui i principi del Galles William e Kate e il primo ministro Keir Stamer. Mullally – che è stata ordinata sacerdotessa nel 2002 – è la 106esima persona a ricoprire il ruolo di capo della chiesa Anglicana. “Ieri è stato un inizio profondamente toccante e pieno di speranza per il mio ministero come Arcivescovo di Canterbury”, ha dichiarato l’Arcivescovo. “Dopo aver percorso questa settimana il Cammino di Santiago da San Paolo a Canterbury, inizio questo ministero confidando che lo faremo insieme, gli uni con gli altri e con Dio. Grazie per le vostre preghiere e il vostro incoraggiamento. Guardo con speranza al cammino che ci attende insieme”, ha aggiunto.

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DONNA DEI RECORD

Donna dei record. Mullally ha in carriera diverse prime volte. Nel 1999 è diventata la più giovane di sempre a ricoprire la carica di responsabile infermieristica in Inghilterra. Poi ha fatto la storia diventando la prima donna vescovo di Londra, incarico che ricopre da 7 anni. Nella chiesta d’Inghilterra è stato permesso alle donne di diventare sacerdoti solo a partire dalla metà degli Anni 90. Il via libera per la carica di vescovo è, invece, arrivato nel 2014.

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L’INCARICO DOPO IL CASO DI JUSTIN WELBY E LA STORIA DEGLI ABUSI SESSUALI

Mullally assume l’incarico più di un anno dopo le dimissioni di Justin Welby, avvenute in seguito alla sua gestione di un grave caso di abusi sessuali. Welby non avrebbe denunciato adeguatamente alle autorità le brutali violenze fisiche, sessuali e psicologiche perpetrate da John Smyth, un avvocato legato alla Chiesa, su oltre 130 minori e giovani uomini tra gli Anni 70 e il 2013. Come ricorda Vatican News, le violenze sarebbero in Inghilterra e in Africa durante dei campi estivi per giovani cristiani.

RE CARLO SUI SOCIAL E L’INCONTRO CON MULLALLY

Sui social, anche re Carlo celebra lo storico traguado con uno scatto realizzato durante un incontro ufficiale: “Il mese scorso, Sua Maestà ha ricevuto Dame Sarah a Buckingham Palace, dove gli ha reso omaggio come Governatore Supremo della Chiesa d’Inghilterra”.

“Il rapporto tra la famiglia reale e l’arcivescovo di Canterbury è stretto e duraturo- si legge nella nota a corredo delle immagini -. Come consigliere privato, l’arcivescovo ricopre un ruolo costituzionale formale, oltre a incoronare il monarca alla loro incoronazione e officiare a matrimoni reali, battesimi e funerali”.

“Lavora anche a stretto contatto con i leader della fede di tutte le tradizioni per promuovere la fiducia e la comprensione e sostenere obiettivi condivisi tra le comunità, una parte importante del lavoro di Sua Maestà”, conclude la nota.

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