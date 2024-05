VIDEO | Sarah Toscano vince Amici 2024: ecco chi è

BOLOGNA – La vincitrice dell’edizione 2024 di Amici è la cantante Sarah Toscano. Al secondo posto della finalissima del talent show di Maria De Filippi, andata in onda ieri sera 18 maggio, si è classificata invece Marisol, che ha trionfato nella danza.

Gli ospiti della serata sono stati Mattia Zenzola e Angelina Mango, che nell’occasione ha presentato il nuovo singolo Melodrama e cantato un medley con i brani Ci pensiamo domani, Che t’o dico a fa’ e La noia.

La ballerina Marisol ha vinto il Premio della critica, Petit ha ricevuto il Premio speciale per la comunicazione e Holden ha ritirato il Premio delle radio. Premio speciale Spirito Libero per Dustin e Premio Keep Dreaming a tutti i sei finalisti.

CHI È SARAH TOSCANO

Sarah Toscano è di Vigevano e ha compiuto 18 anni durante il programma di Maria De Filippi. Nel 2022 aveva vinto la targa Vittorio De Scalzi ad Area Sanremo, ma non era riuscita ad aggiudicarsi la finale di Sanremo Giovani. All’interno della scuola di Amici, Sarah Toscano è cresciuta, mostrando in particolare una grande padronanza del palcoscenico. Durante la finale ha spiegato che un domani le “piacerebbe molto lavorare con i ballerini, un po’ come fa Dua Lipa. Due giorni fa è uscito il suo ep composto da sei brani (a partire da “Touché”).

