VIDEO | Schiaffone in faccia al Gf Vip Albania, concorrente arrestato in diretta

BOLOGNA – L’edizione del Grande fratello 2025 è stata pessima, a detta di tutti, ma ancora alle scazzottate non ci siamo arrivati: è quello che è successo, invece, al Grande Fratello Vip Albania, dove nel corso dell’ultima puntata un concorrente ha colpito con un violentissimo schiaffo (o un pugno, forse) un altro inquilino, facendolo cadere a terra. Protagonista dell’episodio il cantante Jozefin Marku ‘Jozi’, che poco dopo essere stato eliminato ha colpito violentemente in volto Gjesti, anche lui cantante, non si capisce se con un pugno o uno schiaffo. Il colpo è stato così violento e inaspettato che Gjesti è stato quasi sollevato in aria dalla violenza del gesto. Dopo lo si è visto a terra mentre si teneva la testa: è stato quindi portato all’ospedale per accertamenti, mentre Marku è stato arrestato e portato via dalla polizia in diretta tv. È stato poi rilasciato al mattino. Il motivo dell’aggressione non è chiaro: Gjesti aveva accompagnato all’uscita Marku, insieme ad altri concorrenti, e ha fatto il gesto di tenergli aperta la porta. Forse una provocazione? Fatto sta che Marku lo ha colpito con una violenza che nel video lascia di stucco.

Jozii?! 👀 #bbvipal #bigbrother #jozi #shpulle #gjestit pic.twitter.com/Nvm4xFd1Bd— The Oracle 🐬 (@RecanDeHein) April 12, 2025

L’EMITTENTE: “INACCETTABILE, NON ERA ORGANIZZATO”

Queste le parole dell’emittente televisiva in un comunicato stampa sull’accaduto: “Top Channel ritiene che la violenza esercitata da Jozefin Marku contro Gjesti sia senza precedenti e intollerabile. Il Grande Fratello VIP condanna questo atto violento, inaccettabile e profondamente inquietante, avvenuto in un momento che avrebbe dovuto segnare la fine di un’esperienza e non l’inizio di una reazione del genere. Si tratta di un comportamento che non rappresenta né i valori di Top Channel né quelli del Grande Fratello VIP Albania. Nel frattempo la polizia ha scortato via Jozef Marku. Vogliamo sottolineare al pubblico che questo incidente non è stato in alcun modo organizzato o pianificato e che la produzione non ha avuto alcun motivo o segnale che potesse far pensare che una cosa del genere potesse accadere. La realtà di una diretta riserva spesso delle sorprese, ma questo non giustifica in alcun modo la violenza. Ci scusiamo pubblicamente con il nostro pubblico, i nostri partner e le istituzioni che si aspettano da noi responsabilità ed esempi. Top Channel sta adottando misure immediate in stretta collaborazione con i nostri consulenti legali”.

