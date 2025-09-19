VIDEO| Schlein alla marcia per Gaza: “Blocchiamo i lavori in Parlamento finché non viene Meloni”

di Davide Lanci e Vittorio di Mambro Rossetti

BOLOGNA- “È importantissimo esserci, ringraziamo il sindacato per questa iniziativa, per gli scioperi che hanno avuto un’alta adesione, per questi presidi fatti ovunque. Il Pd è al loro fianco per continuare a insistere per il riconoscimento dello stato di Palestina e per fermare i crimini di Netanyahu a Gaza come in Cisgiordania. Per le sanzioni, per interrompere gli accordi di collaborazione tra Ue e Israele, tra l’Italia e Israele sulla collaborazione militare”. Lo dice la segretaria del Pd Elly Schlein a Bologna alla manifestazione di solidarietà per Gaza indetta dalla Cgil.

“DAL GOVERNO SOLO PAROLE DI CIRCOSTANZA MA FRENO TIRATO A BRUXELLES E NEW YORK”

“Continuiamo a insistere- aggiunge- davanti ad un governo che continua ad usare solo parole di circostanza mentre nei fatti frena una risposta europea come quella sulle sanzioni. Abbiamo interrotto ieri i lavori del parlamento e siamo pronti ad andare avanti a bloccare i lavori di aula finché Meloni non verrà a rispondere di quello che il governo italiano sta facendo a Bruxelles sulle sanzioni e a News York sul riconoscimento dello stato di Palestina”.

Nel capoluogo emiliano, dove si è tenuta una delle decine di manifestazioni organizzata dal sindacato di Landini nella Giornata di mobilitazione per Gaza, sono scese in piazza 5 mila persone, secondo le stime degli organizzatori. Tra gli intervenuti, il sindaco Matteo Lepore, la presidente Anpi Anna Cocchi, il segretario Cgil Bologna Michele Bulgarelli e il segretario nazionale Fiom-Cgil Michele De Palma. A sorpresa la partecipazione della segretaria del Pd Elly Schlein.

