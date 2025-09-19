venerdì, 19 Settembre , 25

Superenalotto, numeri combinazione vincente oggi 19 settembre

(Adnkronos) - Nessun '6' né '5+1' al concorso...

Milano Cortina, Cio deluso per assenza governo a visita Coventry ma “contatti continui” con Abodi

(Adnkronos) - Il ministro per lo Sport e...

Derby Lazio-Roma, piano di sicurezza con afflussi separati e droni

(Adnkronos) - È stato definito in questura il...

Fedez, concerto al Forum: ci sono anche i figli Leone e Vittoria

(Adnkronos) - Due spettatori speciali per il concerto...
video|-schlein-alla-marcia-per-gaza:-“blocchiamo-i-lavori-in-parlamento-finche-non-viene-meloni”
VIDEO| Schlein alla marcia per Gaza: “Blocchiamo i lavori in Parlamento finché non viene Meloni”

VIDEO| Schlein alla marcia per Gaza: “Blocchiamo i lavori in Parlamento finché non viene Meloni”

PoliticaVIDEO| Schlein alla marcia per Gaza: “Blocchiamo i lavori in Parlamento finché non viene Meloni”
Redazione-web
Di Redazione-web

di Davide Lanci e Vittorio di Mambro Rossetti

BOLOGNA- “È importantissimo esserci, ringraziamo il sindacato per questa iniziativa, per gli scioperi che hanno avuto un’alta adesione, per questi presidi fatti ovunque. Il Pd è al loro fianco per continuare a insistere per il riconoscimento dello stato di Palestina e per fermare i crimini di Netanyahu a Gaza come in Cisgiordania. Per le sanzioni, per interrompere gli accordi di collaborazione tra Ue e Israele, tra l’Italia e Israele sulla collaborazione militare”. Lo dice la segretaria del Pd Elly Schlein a Bologna alla manifestazione di solidarietà per Gaza indetta dalla Cgil.

“DAL GOVERNO SOLO PAROLE DI CIRCOSTANZA MA FRENO TIRATO A BRUXELLES E NEW YORK”

“Continuiamo a insistere- aggiunge- davanti ad un governo che continua ad usare solo parole di circostanza mentre nei fatti frena una risposta europea come quella sulle sanzioni. Abbiamo interrotto ieri i lavori del parlamento e siamo pronti ad andare avanti a bloccare i lavori di aula finché Meloni non verrà a rispondere di quello che il governo italiano sta facendo a Bruxelles sulle sanzioni e a News York sul riconoscimento dello stato di Palestina”.

Nel capoluogo emiliano, dove si è tenuta una delle decine di manifestazioni organizzata dal sindacato di Landini nella Giornata di mobilitazione per Gaza, sono scese in piazza 5 mila persone, secondo le stime degli organizzatori. Tra gli intervenuti, il sindaco Matteo Lepore, la presidente Anpi Anna Cocchi, il segretario Cgil Bologna Michele Bulgarelli e il segretario nazionale Fiom-Cgil Michele De Palma. A sorpresa la partecipazione della segretaria del Pd Elly Schlein.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.