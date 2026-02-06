venerdì, 6 Febbraio , 26

Milano Cortina, fischi per Israele e Vance alla cerimonia d’apertura. Ovazione per Ucraina

(Adnkronos) - Fischi hanno accolto la delegazione degli...

Mariah Carey e il segreto del ‘gobbo’ nella cerimonia di Milano Cortina

(Adnkronos) - Mariah Carey protagonista della cerimonia d'apertura...

Superenalotto, numeri combinazione vincente di oggi 6 febbraio

(Adnkronos) - Estratta la combinazione vincente del concorso...

Referendum Giustizia, Cassazione ammette nuovo quesito dopo le oltre 500mila firme

(Adnkronos) - Cambia il quesito per il referendum...
video-|-si-aprono-le-olimpiadi-di-milano-cortina.-mattarella-arriva-a-san-siro-sul-tram
VIDEO | Si aprono le Olimpiadi di Milano Cortina. Mattarella arriva a San Siro sul tram

VIDEO | Si aprono le Olimpiadi di Milano Cortina. Mattarella arriva a San Siro sul tram

PoliticaVIDEO | Si aprono le Olimpiadi di Milano Cortina. Mattarella arriva a San Siro sul tram
Redazione-web
Di Redazione-web

MILANO – Se vi aspettavate un’entrata ad effetto come quella della Regina Elisabetta II paracadutata sull’Olympic Stadium di Londra rimarrete delusi. Il nostro Presidente Sergio Mattarella ha voluto fare la sua entrata con la sobrietà che contraddistingue il Quirinale: è arrivato allo stadio San Siro a bordo di un tram storico milanese, senza auto blu né coreografie spettacolari, ma come un cittadino qualunque e con un autista d’eccezione, il campione di MotoGP Valentino Rossi. Piuttosto che optare per un ingresso spettacolare o cerimoniale, il Presidente ha preferito un gesto simbolico che richiama la quotidianità e il senso di comunità, richiamando il mezzo pubblico utilizzato ogni giorno da migliaia di milanesi.

Nel video si vede un tram storico che percorre le strade di Milano con a bordo un passeggero enigmatico, inizialmente inquadrato solo di spalle (ma che tutti abbiamo subito riconosciuto dalla capigliatura bianca e precisa). Alle fermate salgono famiglie, bambini, ragazzi e lungo il tragitto, un gesto semplice e quotidiano, come raccogliere un peluche caduto, rompe il mistero e rivela l’identità del viaggiatore: è il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Giunto al capolinea, davanti allo Stadio di San Siro, il Presidente viene salutato dal conducente del tram, che si svela essere Valentino Rossi.

Nella tribuna d’onore dello stadio San Siro assieme a Sergio Mattarella anche la Presidente del Comitato Olimpico Internazionale, Kirsty Coventry.
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.