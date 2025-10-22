mercoledì, 22 Ottobre , 25

Ucraina, Wsj: Usa hanno revocato restrizioni a uso missili a lungo raggio

(Adnkronos) - L'amministrazione Trump ha revocato una restrizione...

Frosinone, cade dal balcone al terzo piano: grave 13enne

(Adnkronos) - Uno studente di 13 anni è...

‘Governo Meloni: 3 anni di tasse’, Conte regala libro alla premier con una dedica speciale

(Adnkronos) - Un libro sulle tasse in regalo,...

‘Governo Meloni: 3 anni di tasse’, Conte regala libro alla premier con una dedica speciale

(Adnkronos) - Un libro sulle tasse in regalo,...
video-|-sigfrido-ranucci-al-parlamento-di-strasburgo:-“l’ue-tuteli-la-liberta-con-strumenti-incisivi”
VIDEO | Sigfrido Ranucci al Parlamento di Strasburgo: “L’Ue tuteli la libertà con strumenti incisivi”

VIDEO | Sigfrido Ranucci al Parlamento di Strasburgo: “L’Ue tuteli la libertà con strumenti incisivi”

MondoVIDEO | Sigfrido Ranucci al Parlamento di Strasburgo: “L’Ue tuteli la libertà con strumenti incisivi”
Redazione-web
Di Redazione-web

di Alessio Pisanò

STRASBURGO – Per tutelare libertà di stampa Ue si doti di “strumenti più incisivi”: lo ha detto Sigfrido Ranucci, giornalista e conduttore di ‘Report’, a margine della presentazione del premio Daphne Caruana Galizia, in corso al Parlamento europeo a Strasburgo.Un intervento, il suo, relativo ai metodi intimidatori usati contro i giornalisti da parte di figure sia politiche sia dell’informazione e sia della criminalità. Ranucci, che si è collegato da remoto, ha rivolto un appello all’Europa perché adotti misure più incisive.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.