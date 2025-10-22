VIDEO | Sigfrido Ranucci al Parlamento di Strasburgo: “L’Ue tuteli la libertà con strumenti incisivi”

di Alessio Pisanò

STRASBURGO – Per tutelare libertà di stampa Ue si doti di “strumenti più incisivi”: lo ha detto Sigfrido Ranucci, giornalista e conduttore di ‘Report’, a margine della presentazione del premio Daphne Caruana Galizia, in corso al Parlamento europeo a Strasburgo.Un intervento, il suo, relativo ai metodi intimidatori usati contro i giornalisti da parte di figure sia politiche sia dell’informazione e sia della criminalità. Ranucci, che si è collegato da remoto, ha rivolto un appello all’Europa perché adotti misure più incisive.

