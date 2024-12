VIDEO | “Sono innocente”: Luigi Mangione in tribunale risponde all’accusa di omicidio

ROMA -Si è dichiarato non colpevole di 11 accuse, tra cui omicidio di primo grado a sostegno del terrorismo: Luigi Mangione, accusato di aver sparato e ucciso Brian Thompson, l’amministratore delegato di una delle principali assicurazioni sanitaria degli Stati Uniti, si è dichiarato innocente davanti al giudice del tribunale di Manhattan.

L’ARRIVO IN TRIBUNALE CON ABITI CIVILI

Il 26enne salito alla ribalta delle cronache e dei social è arrivato oggi in tribunale a Manhattan insieme ai suoi legali e, per la prima volta, ha avuto modo di rispondere alle accuse mosse dall’ufficio del procuratore distrettuale, dopo l’arresto dello scorso 9 dicembre in un McDonald’s in Pennsylvania. Mangione ha sposato la linea difensiva già anticipata dal suo avvocato che ai media statunitensi aveva fatto presente come non ci fossero prove dirette che portassero alla sua colpevolezza.

Diversamente dalle ultime sue immagini, che lo riprendevano con la nota tuta arancione dei carcerati, Mangione è arrivato in tribunale in abiti civili, camicia bianca e maglione bordeaux. La sua legale, Karen Friedman Agnifilo, ha dichiarato: “Ci batteremo fino in fondo a livello statale o federale”.

COSA RISCHIA

Per le accuse più gravi Mangione rischia perfino la pena capitale, anche se non viene utilizzata dal 2004 infatti, i procuratori potrebbero chiederla al procuratore generale degli Stati Uniti. Mentre per le accuse statali è prevista la pena massima dell’ergastolo senza possibilità di libertà vigilata.

BREAKING: The suspect in the fatal shooting of UnitedHealthcare CEO Brian Thompson, Luigi Mangione, entered Manhattan court for his arraignment.Mangione pleaded not guilty to 11 charges, including first-degree murder in furtherance of terrorism. https://t.co/BVjAiVy4qw pic.twitter.com/VmbEoKmC3x— ABC News Politics (@ABCPolitics) December 23, 2024

(Video di Abc News Politics su X)

(foto di apertura da Pop Crave X)

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it