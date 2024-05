ROMA – Una piccola bustina di plastica col volto di Giorgia Meloni su sfondo nero, dentro la cannabis ‘light’. “Più Europa” protesta distribuendo in piazza Montecitorio minidosi ‘brandizzate’ con la faccia della premier. “L’ultima follia del governo- attacca il segretario Riccardo Magi durante un flash mob davanti alla Camera- è quella di vietare la cannabis light, una sostanza che non ha alcun effetto drogante. Significa mandare in fumo 13mila posti di lavoro, un settore con molti giovani che si è sviluppato negli ultimi anni”.

Un emendamento del governo al ddl sicurezza in esame in commissione alla Camera propone di intervenire sulla legge a sostegno della filiera della canapa ad uso industriale, con quantità di Thc inferiore allo 0,2%. L’emendamento vieta la coltivazione e la vendita delle infiorescenze, anche di cannabis a basso contenuto di Thc, per usi diversi da quelli espressamente indicati nella legge stessa. Il commercio o la cessione di infiorescenze viene punito con le norme del Testo unico sulle sostanze stupefacenti, parificando la cannabis light a quella non light.

Per Antonella Soldo, candidata alle europee con Stati Uniti d’Europa nella circoscrizione Nord est, l’azione del governo “è una pagliacciata che non andrà da nessuna parte”. Da una scatola distribuisce la bustina col volto di Meloni: “Magari così le piace di più, con questa grafica nera, a ricordare che anche durante il fascismo la canapa era celebrata come eccellenza autarchica. Magari alla nostra premier piace di più in questo modo, la tradiscono i colori e domani i lavoratori del settore potranno stare più tranquilli”.

L’articolo VIDEO | Spaccio di cannabis (light) marchiata Meloni: è il flash-mob di Più Europa proviene da Agenzia Dire.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it