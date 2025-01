VIDEO | Spagna, incidente sui Pirenei: sciatori precipitano giù da una seggiovia. “Abbiamo visto la gente volare”

ROMA – Almeno trenta persone sono cadute sulle piste da sci ad Astun, sui Pirenei spagnoli, dopo che un cavo della seggiovia che le trasportava si è rotto, lasciando precipitare nel vuoto i passeggeri. Inizialmente secondo i media locali, diciassette persone sarebbero state in condizioni particolarmente gravi, mentre decine di altre aspettavano sospese nel vuoto a circa 15 metri d’altezza, in attesa dei soccorsi. Il bilancio dei feriti in condizioni molto gravi, alla fine, è stato ridimensionato dal Gobierno de Aragón solo a due, altre otto sono state trasportate in condizioni gravi con gli elicotteri, ma nessuno di loro è in pericolo di vita. Nessun italiano coinvolto nell’incidente.

Stando ai media locali, i testimoni hanno raccontato di aver visto il cavo rompersi e “la gente volare”. Sul posto sono arrivati elicotteri e squadre di soccorso, insieme a Croce rossa, vigili del fuoco e protezione civile.

Sulla piattaforma X la Guardia Civil ha pubblicato un video in cui si vedevano le squadre di soccorso scendere da un elicottero: “Collaboriamo ai soccorsi dopo un incidente nella stazione sciistica di Astun (nella provincia di Huesca) dove è crollata una linea della seggiovia alta 15 metri” scrive l’organismo nel post.

Colaboramos en las tareas de auxilio tras un accidente en la estación de esquí de Astún (Huesca) donde se ha descolgado una línea de telesilla de 15 metros de altura. Participan guardias civiles del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña, Servicio Aéreo y Seguridad Ciudadana… pic.twitter.com/weioCLGGOc — Guardia Civil (@guardiacivil) January 18, 2025

Miguel Angel Clavero, governatore della regione dell’Aragona, ha fornito una prima ricostruzione dell’accaduto: una delle pulegge si sarebbe rotta, facendo perdere tensione al cavo. Così, “alcune seggiole sono cadute” mentre altre sono rimaste “appese”.

(Foto di repertorio)

