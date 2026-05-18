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VIDEO | Sparatoria al centro islamico di San Diego (con scuola), 3 morti. La Polizia: “Minaccia neutralizzata”
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VIDEO | Sparatoria al centro islamico di San Diego (con scuola), 3 morti. La Polizia: “Minaccia neutralizzata”

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ROMA – Spari e terrore nel Centro islamico di San Diego, in California, frequentata da numerosi bambini in orario scolastico. Dalle prime notizie emerse, ci sarebbero tre morti: una guardia di sicurezza della moschea sarebbe infatti rimasta uccisa nella sparatoria di lunedì, 18 maggio, secondo quanto riferito alla Cnn. Mentre i corpi di due uomini sono stati trovati senza vita nelle vicinanze della moschea, apparentemente con ferite da arma da fuoco autoinflitte. Secondo le forze dell’ordine, riferisce sempre la Cnn, sarebbero i corpi dei sospettati della sparatoria.

“MINACCIA NEUTRALIZZATA”

Al momento gli inquirenti stanno cercando di ricostruire gli eventi, mentre il Dipartimento della Polizia di San Diego, attraverso i suoi canai social, ha dichiarato che la “minaccia è stata neutralizzata”, senza scendere in alcun dettaglio.

“UNA VENTINA DI SPARI”

L’emittente CBS News ha raccolto la testimonianza di un testimone che vive vicino al Centro Islamico: sarebbe colui che ha allertato il 911, dopo aver sentito circa una ventina di colpi di arma da fuoco. “Sembrava proprio che si trattasse di colpi di arma da fuoco, eravamo preoccupati e ci siamo chiusi in casa con la testa bassa”, ha raccontato l’uomo intervistato dal giornalista. Ha descritto di aver sentito almeno una dozzina di spari prima di una pausa, poi circa un’altra dozzina di spari e un’altra pausa prima che riprendesse la sparatoria.

SUL POSTO FBI, SWAT E VIGILI DEL FUOCO

Un altro testimone invece alla CNN ha raccontato di aver visto la guardia colpita da un proiettile, poi cadere a terra e infine rialzarsi. Anche l’Fbi, le forze speciali Swat e i vigili del fuoco sono intervenuti sul luogo della sparatoria dando assistenza alle forze dell’ordine locali, riferisce Fox 5 San Diego. Mentre le stesse autorità confermano che sonno state dispiegate ingenti risorse per far fronte alla sparatoria al centro islamico.

L’IMAN: “TUTTI I BAMBINI SONO AL SICURO”

Tutti i bambini, gli insegnanti e il personale sono al sicuro, ha dichiarato l’Imam Taha Hassane, direttore del Centro Islamico di San Diego, in un video diffuso sui social media . “L’intera scuola è al sicuro. Tutti i bambini, tutto il personale e gli insegnanti sono al sicuro, fuori dal Centro Islamico”, ha detto Hassane. “Al momento non c’è alcuna minaccia”.

Intanto diverse emittenti diffondono le immagini della delicata evacuazione dei piccolo allievi, in fila indiana, affiancati dagli insegnanti, mentre si allontanano dalla moschea.

🚨 NOW: The children at the Islamic Center active shooting in San Diego were EVACUATED by armed police officers, and the threat is reportedly goneThe school is PreK-3Terrifying. 🙏🏻Thankfully, the location is NOT as crowded as it would’ve been on a Friday pic.twitter.com/e9PI6H1klt— Eric Daugherty (@EricLDaugh) May 18, 2026
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