video|-sparatoria-alla-brown-university,-fermato-il-presunto-attentatore

ROMA – La polizia di Providence ha dichiarato di avere arrestato una persona nell’ambito delle indagini sulla sparatoria di ieri alla Brown University, in cui sono morti due studenti e ne sono rimasti feriti nove. Il sospettato- come riferisce la Cnn – ha sui 20 anni e sarebbe originario del Wisconsin.

Secondo fonti citate dal sito, sarebbe stato rintracciato nella sua stanza di hotel a Coventry, a Rhode Island. Alla domanda su dove fosse stato durante la giornata, il sospettato ha risposto di essere rimasto lì tutto il tempo. Sempre secondo Cnn, gli agenti avrebbero trovato nella camera una revolver e una piccola Glock con mirino laser.

La polizia non ha fornito nuovi dettagli sulle indagini in corso né sul movente. Si analizzano i video di sicurezza e si raccolgono ulteriori prove. “Questa indagine, sapete, deve essere condotta nel modo giusto”, ha detto il maggiore David Lapatin. “E a volte dobbiamo fare cose che non sono ancora di dominio pubblico”, ha proseguito. “Non è che stiamo nascondendo qualcosa, è solo il nostro modo di lavorare”, ha continuato Lapatin. “Ecco perché non siamo stati in grado di fornirvi molte informazioni. Ma stiamo cercando di fare il miglior lavoro possibile. E alcune cose dobbiamo tenerle nascoste finché non saremo pronti a rivelarle”, ha concluso.

Nelle scorse ore, la polizia di Providence ha diffuso un video del sospettato ripreso dalle telecamere di sicurezza. Si vede una persona vestita di scuro con un cappuccio sulla testa.

Video of person of interest in Brown shooting: pic.twitter.com/fjufQ3MTdC — Providence Police (@ProvidenceRIPD) December 14, 2025

L’Fbi ha fatto sapere – attraverso il suo direttore Kash Patel – di aver istituito “un posto di comando per acquisire, sviluppare e analizzare le piste e trasferirle a terra”.

An update on the @FBI response at Brown University:@FBIBoston established a command post to intake, develop and analyze leads, and run them to ground. We activated the FBI’s Cellular Analysis Survey Team, to provide critical geolocation capabilities. As a result, early… pic.twitter.com/KONDEbrduR — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) December 14, 2025

Per quanto riguarda i coinvolti, le autorità hanno dichiarato che otto dei nove feriti sono rimasti ricoverati in ospedale domenica mattina, sette di loro sono in condizioni stabili e uno in condizioni critiche ma stabili.

LEZIONI ED ESAMI ANNULLATI ALLA BROWN UNIVERSITY. ATTIVO ANCHE IL SUPPORTO PSICOLOGICO

Intanto, le lezioni e gli esami della stagione autunnale alla Brown University sono stati annullati. Sul sito della facoltà sono state comunicate le modalità da scegliere per concludere questo semestre e ricevere le valutazioni finali.

Inoltre, è stato messo a disposizione un supporto psicologico per quanti ne abbiano bisogno dopo i fatti di ieri. “Cari docenti e personale della Brown- si legge sul sito dell’Università- come ha affermato il Presidente Paxson, questo è un momento profondamente tragico per la nostra comunità. La scioccante violenza che abbiamo vissuto sabato ci tocca tutti profondamente e sappiamo che i membri del nostro corpo docente e del nostro personale stanno attraversando profondi sentimenti di dolore, paura e angoscia. I nostri pensieri sono rivolti a tutte le persone colpite”.

“La tua salute e il tuo benessere sono la nostra massima priorità”, si legge ancora prima di passare alle indicazioni per usufruire del servizio.

IL GOVERNATORE DI RHODE ISLAND: “BANDIERE A MEZZ’ASTA NELLE STRUTTURE STATALI”

Il governatore di Rhode Island, Dan McKee, ha fatto sapere che è stata istituita una linea telefonica di crisi e “un centro di accoglienza in modo che chiunque nella comunità stia lottando con gli eventi di ieri possa fermarsi e parlare con un professionista attento”.

My message to Rhode Islanders: pic.twitter.com/qG4JsnvTGY — Governor Dan McKee (@GovDanMcKee) December 14, 2025

Nel suo messaggio, McKee ha dichiarato: “Non sono solo il governatore. Sono un abitante di Rhode Island. Sono un genitore e un nonno. Non riesco a immaginare la profonda paura e, in alcuni casi, il dolore che le famiglie di quegli studenti stanno vivendo oggi. Quello che so è che le forze dell’ordine locali, statali e federali, i soccorritori e la squadra del sindaco Smiley hanno lavorato eroicamente per gestire una situazione pericolosa e indagano su questo crimine efferato per proteggere la comunità della Brown University da ulteriori incidenti. Siamo profondamente grati per il loro lavoro”.

Il governatore ha, inoltre, informato che “in onore delle vittime della tragica sparatoria della Brown University, ho disposto che le bandiere di tutte le strutture statali siano esposte a mezz’asta. Chiedo ai cittadini del Rhode Island di ammainare le loro bandiere in segno di ricordo e rispetto”.

