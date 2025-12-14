domenica, 14 Dicembre , 25

VIDEO| Sparatoria in Australia, il cittadino eroe disarma un attentatore. Le immagini fanno il giro del mondo

VIDEO| Sparatoria in Australia, il cittadino eroe disarma un attentatore. Le immagini fanno il giro del mondo

ROMA – Una freddezza fuori dal comune. Stanno facendo il giro del mondo le immagini di un cittadino eroe che ha avuto il coraggio di fermare uno dei due attentatori della sparatoria di Bondi Beach, in Australia. L’uomo è stato identificato – da Seven News – nel 43enne Ahmed al Ahmed. Passava da lì e in pochi secondi ha deciso di agire, salvando delle vite.

Nel video, lo si vede nascondersi dietro una macchina e poi fare uno scatto verso l’uomo con il fucile. L’azione è concitata: c’è una colluttazione, ma Ahmed riesce a strappare l’arma dalle mani dell’attentatore, puntandogliela contro. Il criminale, a quel punto, non può far altro che indietreggiare, per poi allontanarsi verso un ponte dove raggiunge un altro attentatore. Chris Minns, primo ministro dello stato del Nuovo Galles del Sud, dove si trova Sydney, ha affermato si tratta della “scena più incredibile che abbia mai visto”. “Quell’uomo- ha dichiarato- è un vero eroe e non ho dubbi che ci siano moltissime persone vive questa notte grazie al suo coraggio”.

