VIDEO | Spari al comizio nello Utah, ferito l’attivista trumpiano Charlie Kirk. Trump: “Preghiamo per lui”

BOLOGNA – Un attivista politico statunitense di destra tra i più convinti sostenitori di Trump, Charles James Kirk (detto Charlie) è stato colpito al collo con degli spari mentre stava tenendo un evento pubblico nella università dello Utah, la Utah Valley University. Il momento degli spari si vede in alcuni video che stanno circolando su X. Le condizioni di Kirk, che è stato subito accompagnato in ospedale, non sono note. “Dobbiamo tutti pregare per Charlie Kirk”, ha scritto il presidente Trump su Truth. Aggiungendo: “Un bravissimo ragazzo dalla testa ai piedi. Dio lo benedica!”.

Dopo gli spari, sarebbe stato fermato un soggetto. Ecco cosa dice una comunicazione della Utah Valley University: “Un singolo colpo è stato sparato nel campus verso un relatore ospite. La polizia sta indagando, il sospetto è in custodia”.

(Il video è stato pubblicato su X da Disclose.tv)

CHI È CHARLES KIRK

Kirk è il fondatore dell’associazione conservatrice Turning Point USA, creata nel 2012 per promuovere idee politiche conservatrici nelle università e nei campus americani. Ha 5,2 milioni di follower su X e 7,3 milioni su TikTok.

