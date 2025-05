VIDEO | Spari israeliani ai diplomatici in visita a Jenin, c’è anche il viceconsole d’Italia

ROMA- Militari dell’esercito di Israele hanno sparato colpi di avvertimento in aria durante una visita di diplomatici a Jenin, nel nord della Cisgiordania. A riferire dell’episodio è stato anche Ahmed al-Deek, un funzionario del ministero degli Esteri dell’Autorità nazionale palestinese (Anp) che stava accompagnando la delegazione.

NEL MIRINO LA DELEGAZIONE CON OLTRE 30 DIPLOMATICI, ANCHE UE

Stando a testimonianze concordanti, rilanciate da media locali- tra cui l’agenzia palestinese Wafa- e internazionali, gli spari hanno spaventato i diplomatici. A comporre la delegazione oltre 30 ambasciatori, consoli e funzionari europei, arabi, cinesi, giapponesi, indiani e di altri Paesi. L’esercito di Israele ha riferito di essere al lavoro per accertare le circostanze dei fatti. I diplomatici intendevano visitare il campo profughi di Jenin, circondato dai militari di Tel Aviv dal 21 gennaio scorso.

Watch: Israeli occupation forces fired live ammunition at a diplomatic delegation while it was at the entrance to Jenin camp to view the tragic situation in the camp. pic.twitter.com/m0YJqa0Y28— WAFA News Agency – English (@WAFANewsEnglish) May 21, 2025

SOTTO ATTACCO ALESSANDRO TUTINO, VICECONSOLE D’ITALIA: “STA BENE”

C’era anche il vice-console d’Italia Alessandro Tutino, che sta bene, tra i diplomatici partecipanti a una visita a Jenin interrotta da spari che sarebbero stati esplosi da militari di Israele: lo ha riferito il ministro degli Esteri Antonio Tajani, con un messaggio sul social X.”Ho appena parlato con Alessandro Tutino, il vice-console d’Italia a Gerusalemme che sta bene e che era fra i diplomatici che sarebbero stati attaccati a colpi di arma da fuoco vicino al campo profughi di Jenin” ha scritto Tajani. “Chiediamo al governo di Israele di chiarire immediatamente l’accaduto”. E ancora: “Le minacce contro i diplomatici sono inaccettabili”.

