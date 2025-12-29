VIDEO | Spettacolare salvataggio di un camoscio: era impigliato in una corda da arrampicata

ROMA – Un camoscio è stato salvato dai Vigili del Fuoco a Rivoli Veronese, dopo che era rimasto impigliato con le zampe in una corda su una parete rocciosa inaccessibile via terra. L’allarme è scattato nel primo pomeriggio di domenica, quando la Polizia Provinciale di Verona ha segnalato la presenza dell’animale in difficoltà su una vecchia palestra di roccia in disuso. Il camoscio era rimasto impigliato con le zampe in una corda abbandonata, incapace di muoversi e di liberarsi da solo.

A causa della posizione impervia, l’intervento dal suolo era impossibile, perciò è stato utilizzato l’elicottero Drago 149, con due elisoccorritori calati dall’alto che hanno raggiunto l’animale e lo hanno liberato. Il camoscio, che fortunatamente non ha riportato ferite, è stato quindi restituito al suo habitat naturale, allontanandosi rapidamente tra la vegetazione.

(Foto di repertorio)

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it