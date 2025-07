VIDEO | Star della danza del ventre arrestata in Egitto: il giallo della nazionalità italiana

ROMA – Linda Martino è una star nel Paese in cui vive, l’Egitto, ha milioni di follower sui social e i suoi spettacoli sono da ‘sold out’: la sua professione è quella di danzatrice del ventre e lei è una cittadina italiana. Da diverse settimane è finita in prigione, proprio a causa delle sue performance considerate una “offesa alla morale”.

MOBILITATA L’AMBASCIATA ITALIANA IN EGITTO, SENZA SUCCESSO

Per la sua liberazione si sarebbe mossa l’ambasciata italiana al Cairo, secondo quanto riportato dal quotidiano La Repubblica, senza però ottenere risposta, al momento. Linda sarebbe l’ultima vittima della crociata moralista del governo di Al Sisi: come lei sono state arrestate altre sue quattro colleghe negli ultimi due anni: Gawhara, nome d’arte di Katerina Andreeva, è stata condannata a un anno di carcere con lavori forzati. Safinaz, armena, condannata per aver indossato un costume da danza che riproduceva la bandiera egiziana. Dosa e Hannin sono state condannate per aver pubblicato contenuti di balli, considerati indecenti, sui social. Tutte le artiste imprigionate hanno in comune le origini stranieri e un grande seguito sui social. E a tutte le stesse accuse: offesa alla morale, istigazione alla dissolutezza e alla immoralità pubblica.

CITTADINA ITALIANA O EGIZIANA?

Linda è nata in Egitto e avrebbe parenti in Veneto a dimostrazione delle sue origini italiane. In più ha sposato un italiano e lei si è sempre definita “più italiana che egiziana”. Ma le autorità egiziane che non rispondono di fatto alla Farnesina sostengono di non dover dare spiegazioni perché Linda è considerata egiziana, punto e basta. Come risulta sempre da Repubblica, secondo il Ministero degli Esteri italiano l’artista è cittadina italiana per aver sposato un nostro connazionale.Secondo fonti vicine alla danzatrice, avrebbero origini italiane anche i suoi genitori e lei stessa avrebbe frequentato alcune scuole in Italia fino a laurearsi in Economia nel nostro Paese, anche se non risulterebbero riscontri.

LE ACCUSE: “ABITI INDECENTI, INCITAMENTO AL VIZIO TRAMITE DANZE PROVOCANTI”

Al momento quindi Linda Martino resta in carcere e le è stata appena rinnovata la detenzione per i prossimi quindici giorni. Le accusa contro di lei, risultato di una vera e propria indagine avviata nei suoi confronti, riguarderebbero le sue performance in cui appariva “con abiti indecenti, esponendo deliberatamente zone sensibili del corpo, in palese violazione della morale pubblica e dei valori sociali”, riporta una delle informative degli egiziani diffusa dalla stampa. E ancora: “Le indagini hanno appurato che Linda ha usato tecniche di seduzione e danze provocanti per incitare al vizio”. Nel mirino ci sarebbe proprio un video di uno show di Linda Martino che è stato cancellato dai social.

Ne pubblichiamo uno di quelli ancora visibili su Ig

(photo e video credits: Linda Martino/IG)

