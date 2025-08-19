VIDEO | Strane facce e namaste, il fuori onda, i complimenti di Trump: Meloni virale alla Casa Bianca

ROMA – Giorgia Meloni che alza gli occhi al cielo o che fa strane espressioni facciali al tavolo dei leader del mondo, ancora Giorgia Meloni mentre scherza sulla sua altezza e che ammette candidamente di non voler parlare con i giornalisti italiani. E ancora, la premier che viene ricoperta di complimenti dal presidente Trump e infine che alla Casa Bianca saluta con un “namaste”. All’indomani del meeting a Washington tra il presidente Usa e i capi di Stato europei, la stampa mondiale non fa che parlare di lei, la presidente del Consiglio ‘made in Italy’: dagli Stati uniti al Regno unito, dalla Germania all’India- solo per citare le nazioni di alcune testate- è la leader più chiacchierata, se non virale.

UNO SGUARDO CHE VALE PIÙ DI MILLE PAROLE

Virale di certo è il video in cui la Presidente del consiglio nostrana è stata ripresa mentre alzava gli occhi al cielo e il suo volto mostrava “impagabili reazioni”: lo ha fatto durante l’intervento del suo vicino di ‘sedia’, il cancelliere tedesco Friedrich Merz, nel corso della conferenza stampa finale del vertice. “Nel video- riporta il quotidiano britannico The Indipendent- si sente Merz parlare a Donald Trump dell’importanza di un cessate il fuoco tra Ucraina e Russia, mentre Meloni alza gli occhi al cielo”.

“QUANDO I LEADER PARLANO DIMENTICANDO CHE IL MICROFONO È ACCESO…”

“I microfoni hanno registrato le conversazioni tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e i leader europei riuniti alla Casa Bianca. Hanno parlato di Putin, di golf, della loro carnagione e di chi vorrebbe sedersi accanto a Georgia Meloni”: lo riporta DwNews, trasmissione di notizie dell’emittente tedesca Deutsche Welle, mostrando poi un video che raccoglie gli scambi informali tra i leader. Si sente la premier italiana scherzare sulla propria altezza e dire che avrebbe preferito vicino a lei Voldymyr (Zelensky) a Merz, perché il cancelliere tedesco è troppo alto. Ma non solo: si sente (e bene) anche quella che il quotidiano The Indipendent definisce “la strana confessione” a Trump. Ovvero, “I never want to speak with my press” (ovvero, tradotto, ‘non voglio mai parlare con i giornalisti italiani’), mentre al contrario, osserva, “lui (Trump) lo adora”.

Microphones picked up conversations that U.S. President Donald Trump, Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy and European leaders had as they gathered for talks at the White House. They talked about Putin, golf, their complexion and who Georgia Meloni wants to sit next to. pic.twitter.com/OtApt7YohA— DW News (@dwnews) August 19, 2025

I COMPLIMENTI DI TRUMP, IL SALUTO ORIGINALE ALL’ARRIVO ALLA CASA BIANCA

Non mancano però articoli e servizi della stampa internazionale che colgono più le qualità della premier: Fox News riprende il momento della conferenza stampa in cui il presidente Trump fa grandi complimenti alla presidente Meloni: “[Lei] è una grande leader e una fonte di ispirazione”, “Resterai lì a lungo”. E ancora, India today plaude a come “il primo ministro italiano Giorgia Meloni” abbia salutato al suo arrivo alla Casa Bianca una collaboratrice di Trump, preferendo il gesto di “namaste” alle formali strette di mano formali e a brevi cenni del capo.

🚨 JUST IN: President Trump gives huge compliments to Italian Prime Minister Giorgia Meloni at the White House”[She] is a great leader and an inspiration over there!” “You are going to be there a long time!”Meloni’s easily Trump and America’s best friend in Europe 🇺🇸🇮🇹 pic.twitter.com/5aZiJXfykX— Nick Sortor (@nicksortor) August 18, 2025

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it