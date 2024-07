VIDEO | Su Malpensa Salvini tira dritto: “Non vedo l’ora di atterrare all’aeroporto Berlusconi”

di Sausan Khalil e Nadia Cozzolino

PONTECAGNANO (Salerno) – Nonostante le oltre 40mila firme delle petizioni online, nate per opporsi all’intitolazione dell’aeroporto Malpensa a Silvio Berlusconi, Salvini tira dritto. Interpellato a margine dell’inaugurazione del nuovo aeroporto di Salerno Costa-D’Amalfi sul nuovo nome che sarà attribuito allo scalo milanese, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ribadisce quanto deciso finora: “Da ministro ho firmato con orgoglio l’ok perché è stato un grande imprenditore, un grande uomo di impresa, di sport, di editoria, di finanza. Per me è stato anche un grande politico, però chi mette in discussione la grandezza imprenditoriale di un uomo che ha creato milioni di posti di lavoro è al di fuori del mondo e della storia. Da italiano oltre che da lombardo non vedo l’ora di atterrare all’aeroporto Malpensa Berlusconi”.

