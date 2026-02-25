mercoledì, 25 Febbraio , 26

VIDEO| Svelato il mistero dello spot Sip con Massimo Lopez: in tv durante Sanremo 2026 la spiegazione
VIDEO| Svelato il mistero dello spot Sip con Massimo Lopez: in tv durante Sanremo 2026 la spiegazione

ROMA – Durante la prima serata del Festival di Sanremo 2026 è stato svelato il mistero dello spot Sip con Massimo Lopez datato 1994 e andato in onda nei giorni scorsi, ‘Una telefonata allunga la vita’. Il comico e attore è tornato sullo schermo 30 anni dopo in una nuova clip pubblicitaria per Tim.

Per questa campagna, si parte proprio dal richiamo alla memoria collettiva riproponendo l’originale da cui si sviluppa un nuovo spot firmato dal regista Paolo Genovese. Lopez è ancora al telefono, ma questa volta usa un cellulare, e parla con qualcuno tenendo in attesa i soldati. Tra racconti e aneddoti, il 74enne si muove tra cellulare e tablet ne Il Fortino che torna come luogo simbolico. Uno sfondo per raccontare un presente fatto di tecnologie, intelligenza artificiale e nuovi modelli di relazione.

“’Una telefonata allunga la vita’ è una frase che ha segnato un’epoca. Ha raccontato un’Italia che iniziava a connettersi e un’azienda che costruiva infrastrutture. Oggi non celebriamo la nostalgia. Raccontiamo una trasformazione. TIM è cambiata con l’Italia e non smetterà di farlo- ha dichiarato Pietro Labriola, Amministratore Delegato del Gruppo TIM-. Siamo passati da un mondo in cui la connessione era solo voce a un ecosistema in cui la connettività è la base su cui costruiamo valore: connessioni ultraveloci e 5G, intelligenza artificiale, contenuti per l’intrattenimento, servizi digitali che vanno dall’energia alle assicurazioni. Tutto integrato in un’unica piattaforma. Per questo abbiamo fatto scelte coraggiose, ridisegnato il nostro perimetro e accelerato sull’innovazione. La tecnologia è il mezzo, non il fine. TIM oggi è questo: un Gruppo che unisce infrastruttura e servizi, tecnologia, innovazione e centralità delle persone. Il futuro si costruisce con visione e determinazione. E noi siamo pronti a guidarlo”.

Lo spot da 60” e 30’’ è on air sulle principali emittenti nazionali, anche durante il Festival di Sanremo, e sulle connected TV affiancato da una pianificazione videostrategy su web, social, nei cinema e all’interno dei punti vendita TIM.
