VIDEO | Svezia, sparatoria in una scuola: almeno cinque feriti

ROMA – Almeno cinque persone ferite: è il bilancio riferito dalla polizia a seguito di una sparatoria che si è verificata oggi in una scuola a Orebro, nella Svezia centrale. I fatti sono avvenuti nell’istituto Campus Risbergska, attorno alle 13.30, ora locale. La polizia ha invitato i residenti a stare lontani dall’istituto.Orebro si trova a circa 200 chilometri di distanza dalla capitale Stoccolma.

Il ministro della giustizia svedese Gunnar Strömmer ha dichiarato che la situazione è “molto seria”.

A school shooting occurred in Orebro, Sweden, with reports of automatic gunfire as a major police operation has launched.

Shots were reported at Risbergska School in central Orebro, and police spokesperson Lars Hedelin confirmed to Expressen that there is a life-threatening… pic.twitter.com/BIIl7t4IS6

— Çağatay Cebe (@Mucagcebe) February 4, 2025