VIDEO | Svezia, sparatoria in una scuola: almeno dieci morti

ROMA – Ammonta ad almeno dieci morti il bilancio della sparatoria che intorno alle 18.30 ora locale si è registrata a Orebro, in Svezia, a circa 200 chilometri da Stoccolma. A confermare il bilancio è la polizia, secondo cui inoltre l’attentatore, dopo aver aperto il fuoco sugli studenti di una scuola per adulti, avrebbe rivolto l’arma su di sé e sarebbe tra i sei feriti. Uno di questi è ricoverato in gravi condizioni ma non è chiaro se si tratti di una delle vittime o dell’aggressore. La polizia ha fatto sapere che al momento le ragioni dell’assalto non sono chiare, e che gli inquirenti sono al lavoro su tutte le piste. Alcuni media locali però riferiscono di un blitz degli agenti in un appartamento, ipotizzando che sia collegato all’attentatore. Il Campus Risbergska è un istituto che offre formazione agli adulti, tra cui anche cittadini immigrati. “È una giornata dolorosa per il nostro Paese”, il commento del primo ministro svedese, Ulf Kristersson.

A school shooting occurred in Orebro, Sweden, with reports of automatic gunfire as a major police operation has launched. Shots were reported at Risbergska School in central Orebro, and police spokesperson Lars Hedelin confirmed to Expressen that there is a life-threatening… pic.twitter.com/BIIl7t4IS6 — Çağatay Cebe (@Mucagcebe) February 4, 2025

