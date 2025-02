VIDEO | Swasticar ed Elon Musk alle fermate dei bus a Londra: gli attivisti contro l’odio estremista

ROMA – La “Swasticar” di Tesla “passa da 0 a 1939 in 3 secondi” è lo slogan che accompagna un manifesto in cui appare un’auto- elettrica- dal cui tettuccio sbuca Elon Mush che alza il braccio nel ‘tipico’ saluto. All’indomani dei risultati elettorali in Germania alle fermate dei bus di Londra, negli appositi spazi pubblicitari, sono apparsi questi manifesti che sono realizzati talmente bene da sembrare una ‘vera’ campagna dell’azienda di Elon Musk.

OBIETTIVO DELLA CAMPAGNA

Invece a firmare l’iniziativa sono gli attivisti di @PeopleVsElon con lo scopo di “sensibilizzare” la cittadinanza sul sostegno dato dal miliardario americano al partito di estrema destra tedesco AfD che nelle elezioni tedesche ha ottenuto il miglior risultato dalla seconda guerra mondiale, più raddoppiano i consensi e passando al 20,8% dei voti.

Gli spot degli attivisti vogliono mettere in luce come Mr Tesla abbia apertamente sostenuto il partito di estrema destra tedesco- descrivendolo come l’unico partito che “può salvare la Germania”- e come avrebbe utilizzato X per diffondere questo sostegno a milioni di utenti in tutto il mondo. Per il gruppo anti-Musk insomma, il tycoon avrebbe fatto la sua parte nella “diffusione dell’odio di estrema destra in tutta Europa”. E ancora: “Ha fatto campagna per liberare Tommy Robinson nel Regno Unito- riposta il movimento- e ha chiesto nuove elezioni nel Regno Unito. Non vogliamo le sue auto o la sua politica fascista”.

Activists from @PeopleVsElon have hacked bus adverts in London to draw attention to Elon Musk’s endorsement of German far-right AfD party. The party achieved 20.8% of the vote in yesterday’s election, their best result since the second world war.The ads, which feature the… pic.twitter.com/DNiWe4oAgM— Novara Media (@novaramedia) February 24, 2025

