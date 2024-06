VIDEO | Taffo lancia la provocazione: ‘Bara Salva Gente’ per non abbandonare i migranti in mare

ROMA – Da oggi Taffo Funeral Services lancia un oggetto simbolo per provocare una riflessione sulla situazione nel Mar Mediterraneo: si tratta della ‘Bara Salva Gente’, un materassino gonfiabile nato dalla collaborazione con Sos Mediterranee. Per ogni materassino venduto, Taffo devolverà 5 euro a Sos Mediterranee, a supporto delle operazioni di salvataggio in mare. In vista dell’estate, momento in cui aumentano le operazioni di soccorso e purtroppo anche i morti in mare, Taffo collabora con l’associazione per contribuire a sensibilizzare più persone possibili su quanto il Mediterraneo sia la rotta migratoria più letale al mondo e su quanto sia necessario sostenere le operazioni di salvataggio in mare.

“La nostra missione è salvare vite in mare e proteggere le persone- dichiara Valeria Taurino, Direttrice Generale di Sos Mediterranee Italia – Far sapere e raccontare quanto avviene nel Mediterraneo sotto gli occhi di tutti noi è altrettanto importante e per questo siamo fieri della collaborazione con Taffo e di questo progetto: creare alleanze e tramite queste raggiungere e informare un pubblico sempre più ampio risponde perfettamente alla nostra triplice missione: salvare, proteggere, testimoniare. Più di 900 persone hanno perso la vita quest’anno: di loro non sappiamo nemmeno i nomi. Sono le nostre coscienze ad essere finite nella bara. Una bara che, a chi muore nel Mediterraneo, è il più delle volte negata, assieme alla dignità di un nome e di un funerale”.

“Come Taffo Funeral Services siamo profondamente consapevoli del valore della vita e della dignità umana- dichiara Alessandro Taffo- La nostra collaborazione con Sos Mediterranee nasce da un determinante impegno sociale che va oltre il lavoro quotidiano, molti brand importanti iniziano a capire che bisogna lavorare uniti. Non possiamo restare indifferenti di fronte a ciò che accade nel Mar Mediterraneo, in troppi perdono la vita nel tentativo di raggiungere un futuro migliore. La ‘Bara Salva Gente’ è più di un semplice materassino gonfiabile: è un simbolo della nostra solidarietà e del nostro sostegno alle operazioni di salvataggio in mare. Con questa iniziativa vogliamo non solo raccogliere fondi per Sos Mediterranee ma anche provocare una riflessione sulla situazione attuale e stimolare un dialogo costrittivo. Ogni azienda è responsabile del proprio futuro e come tale deve agire per il bene comune utilizzando la propria voce per fare la differenza”.

L’articolo VIDEO | Taffo lancia la provocazione: ‘Bara Salva Gente’ per non abbandonare i migranti in mare proviene da Agenzia Dire.

