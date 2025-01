VIDEO | Tapiro d’oro a Chiara Ferragni per ‘Bella stronza’: “Non è dedicata a me”

BOLOGNA – Tapiro d’oro a Chiara Ferragni per ‘Bella stronza’. Ovvero per il fatto che il suo ex marito, Fedez, porterà sul palco di Sanremo il famoso brano ‘Bella stronza’ di Marco Masini, insieme al quale lo canterà nella serata delle cover. Ma lei dice: “Non penso sia dedicata a me, però potete chiederlo a lui”. Il servizio con la consegna del tapiro (da parte di Valerio Staffelli) andrà in onda questa sera e la trasmissione di Canale 5, in queste ore, ha diffuso le prime anticipazioni video.

“STO MEGLIO SENZA FEDERICO, NON ERA UNA BELLA RELAZIONE”

Staffelli alla risposta di Chiara Ferragni ribatte: “Ma con tutte le canzoni che Masini aveva nel suo palmares doveva scegliere proprio questa?”. Lei risponde: “Sono d’accordo”. E quando l’inviato le chiede se si è già sentita con Fedez per chiarire l’argomento, l’influencer ci tiene a precisare: “No, non ci sentiamo molto. Lui non è molto carino”. Staffelli le chiede ‘Stai meglio senza Federico? “Sì, sto meglio. Non era una bella relazione”.

‘BELLA STRONZA’ È PER ANGELICA MONTINI?

Ma allora, se non è dedicata a Chiara Ferragni, a chi è dedicata ‘Bella stronza’? Be’, proprio ieri l’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona ha rivelato indiscrezioni choc sul fatto che Fedez, da tanti anni, sia sempre stato innamorato e legato a una ragazza milanese di nome Angelica Montini. Un amore ricambiato ma, per scelta di lei, rimasto sempre nascosto, in disparte. Tanto che lui l’avrebbe chiamata per dichiararle il suo amore anche il giorno delle nozze con Ferragni. A dicembre, però, le cose sarebbero cambiate e lei avrebbe detto a Federico che ni suoi sentimenti erano cambiati. Corona ha raccontato tutto questo (condendole con molte altre cose, anche di dubbia verità), spiegando che il giorno della stramba apparizione a Sarà Sanremo di Fedez (era il 18 dicembre) lui era sotto l’effetto di sostanze perchè stava male per lei perchè lei lo aveva appena ‘scaricato’. Che Fedez abbia deciso di cantare ‘Bella stronza’ sul palco di Saremo pensando a lei? Una cosa è certa. La scelta, in termini di interesse del pubblico, gossip sfrenato e ascolti, è quanto mai azzeccata.

