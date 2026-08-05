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VIDEO | Tensione alla Camera, Conte: “State consegnando l’Europa e un arsenale militare ai neonazisti dell’Afd”
Politica

VIDEO | Tensione alla Camera, Conte: “State consegnando l’Europa e un arsenale militare ai neonazisti dell’Afd”

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By Redazione-web

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di Ugo Cataluddi e Emanuele Nuccitelli

ROMA – “Oggi il Parlamento deve esprimersi su un punto molto chiaro. Meloni ha iniziato la sua legislatura trovando sulla sua scrivania 209 miliardi, mai successo per un premier nella storia della Repubblica. In eredità lascia due firme, due camicie di forza per l’Italia. Il patto di stabilità che abbiamo invitato a non sottoscrivere. La seconda è il riarmo. Lo avete fatto per omaggiare Trump che vi ha ripagato con dazi e altri errori. Quindi il riarmo europeo senza uno straccio di difesa comune. Questo piano di riarmo distrugge il mercato comune europeo e permette alla Germania di tornare ad essere una super potenza militare. State consegnando l’Europa e un arsenale militare ai neonazisti dell’Afd. Vi rendete conto?”. Così il leader M5s, Giuseppe Conte in dichiarazione di voto alla Camera alla comunicazioni del ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti. “Questo perchè? perchè Meloni voleva entrare nelle stanze che contiamo e il risultato è che contiamo meno di ieri. Lo scostamento si può fare, ma non chiedeteci un euro per il riarmo”, conclude.

CONTE: PROGETTO PROGRESSISTA SIGNIFICA VERA ALTERNATIVA A POLITICA RIARMO

Il leader M5S ha ribadito che “il nostro no al riarmo non è frutto di una contrapposizione polemica, ma di una chiara visione pragmatica. Il progetto progressista significa una vera alternativa alla politica di riarmo che state perseguendo. La vostra non è una politica progressista ma ‘regressista’. Dovete andare a casa, ora tocca a noi, vostri danni saranno difficili da rimediare ma ce la metteremo tutta”.

CONTE: DOMANI ALLE 11 IN COMMISSIONE COVID, CONFIDO SIA VOLTA BUONA

“Dopo convocazioni, rinvii e sconvocazioni,
finalmente è arrivato il momento: domani, a partire dalle ore 11
circa, sarò ascoltato dalla Commissione Covid. Confido che questa
sia davvero la volta buona. L’audizione sarà trasmessa in diretta
streaming e potrete seguirla sui miei canali social. Vi aspetto”.

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