VIDEO | Tony Effe attacca i dinosauri (con errore), il Campidoglio sorvola: “Grande successo al Circo”

ROMA – “È più facile attaccare me che risolvere i veri problemi del nostro paese”: Tony Effe non molla. All’indomani del suo tutto esaurito al Palazzo dello Sport di Roma, continua la sua “sfida” al Campidoglio, dopo l’esclusione del concerto di Capodanno al Circo Massimo. Dai social infatti torna a punzecchiare l’amministrazione della Capitale. Nel post su Instagram in cui ringrazia i fan per i successi registrati nel 2024, incluso l’evento di chiusura dell’anno, coglie così l’occasione per tornare sul tema. Ecco cosa ha scritto:

“Grazie Roma. Quest’anno è stato molto impegnativo ma anche pieno di soddisfazioni. Il duro lavoro ripaga sempre e il 2024 ne è stato la conferma. Sono stato al centro di polemiche pesanti, accusato di cose che non mi appartengono, ma voi nonostante tutto ci siete sempre. Sicuramente è più facile attaccare me che risolvere i veri problemi del nostro paese ed essere stato il ‘caprio espriatorio’ (NDR: citazione letterale del rapper con errore) di questi dinosauri ha solo dato la forza di continuare a spingere sempre di più. Non ascolterò mai il giudizio di persone che non conoscono né me, né la mia musica”.

L’esclusione dal concerto al Circo Massimo è stato anche al centro dell’apertura del suo concerto di Capodanno, in cui l’entrata sul palco dell’artista è stata anticipata da un video che ha ripercorso tutta la clamorosa vicenda e le polemiche mediatiche. Il cantante è poi apparso con la fascia tricolore a tracolla e gridando: “E’ arrivato il sindaco, tutti in piedi”.

IL CAMPIDOGLIO: “AL CIRCO MASSIMO OLTRE 70 MILA PERSONE”

Da Palazzo Senatorio invece si bypassa volentieri su tutta la questione e, all’indomani del concerto rimediato in zona cesarini, non si può che celebrare le “oltre 70mila persone presenti il 31 dicembre, si al Circo Massimo per festeggiare l’arrivo del 2025”. Come spiega una nota del Campidoglio il Capodanno di Roma Capitale è stato “un grande successo” da “cinque ore di musica con un cast eccezionale di artisti tra i più apprezzati a livello nazionale e internazionale”. Così il resoconto della serata al Circo Massimo che è iniziata alle 20.45 con l’esibizione di Taekwondo seguita alle 21 dall’esibizione dei gruppi emergenti Cosmonauti Borghesi e Origami Smiles, in ricordo di Francesco Valdiserri.Alle 21.30 è entrato in scena il cantante e attore Andrea Rivera – con una canzone contro l’abbandono degli animali e a favore della loro adozione – ospite speciale dell’Orchestraccia che ha portato sul palco un grande omaggio a Roma e ai suoi protagonisti, come Marcello Mastroianni, Ennio Flaiano, Ennio Morricone, Gabriella Ferri, i cui volti sono stati proiettati nel grande ledwall alle loro spalle. Circa alle 22 è stata la volta dell’Orchestra Popolare La Notte della Taranta con cui il pubblico si è scatenato ballando al ritmo della pizzica salentina.Dalle 22.30 Franz Di Cioccio, voce e batteria, e gli straordinari musicisti della PFM Premiata Forneria Marconi hanno regalato al pubblico i più bei brani dei loro storici concerti con Fabrizio De André, da “Bocca di Rosa” a “Il pescatore”, oltre a loro grandi successi come “Impressioni di settembre”.Una seconda performance dell’Orchestra Popolare La Notte della Taranta, alle 23.10, ha preceduto l’entrata in scena degli attesissimi Culture Club con Boy George che, a partire dalle 23.30, hanno accompagnato il pubblico fino a mezzanotte e trenta, intervallati solo dal brindisi di mezzanotte e dai saluti istituzionali sul palco.Hanno aperto il concerto con una emozionante “Purple Rain” di Prince ed eseguito i loro più grandi successi tra cui “Karma Chameleon”, “Do You Really Want to Hurt Me”, “It’s a Miracle”, “Church of the Poison Mind”. Boy George ha anche cantato in italiano, insieme a tutto il pubblico, la canzone “Io che non vivo (senza te)” di Pino Donaggio.Il pubblico ha infine ballato fino alle 2 del mattino con le hit del famoso deejay e producer Gabry Ponte. Nel corso della serata sono intervenuti anche Mariachiara Belardo, voce di Dimensione Suono Soft, Don Cash di Dimensione Suono Roma e il Dj Mauro Zavadava Mandolesi. Il Capodanno di Roma Capitale è stato organizzato in collaborazione con Dimensione Suono Soft e Dimensione Suono Roma.

GUALTIERI: “UNA SERATA DI CAPODANNO COINVOLGENTE ED EMOZIONANTE”

“È stata una serata di Capodanno coinvolgente ed emozionante ieri al Circo Massimo- ha dichiarato il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. “Tantissimi romani, romane e turisti hanno dato vita e calore a quella che è stata una grande festa popolare per tutta la città. Grazie a tutti quanti hanno contribuito alla riuscita di questo bellissimo evento”, ha concluso Gualtieri”.Per l’assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda Alessandro Onorato: “Roma si conferma la capitale dei grandi eventi. Un ringraziamento particolare alle tantissime persone che hanno lavorato giorno e notte per rendere possibile tutto ciò. Dagli oltre 60 operatori sanitari presenti al concerto ai Vigili del Fuoco che hanno presidiato la zona, dai centinaia di agenti della Polizia Locale a tutti gli operai e tecnici, quasi un migliaio, coinvolti nell’allestimento dei due palchi e nella gestione delle 5 ore di concerto. Senza di loro, non avremmo potuto festeggiare in questa grande notte” – ha concluso

