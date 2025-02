VIDEO | Tony Effe e la collana: “Non ero realmente arrabbiato”. E sul Codacons: “Ci penseranno avvocati”

di Viviana Astazi e Marcella Piretti

SANREMO – Tony Effe torna sulla questione della collana e dice che non si era arrabbiato per davvero. Era scocciato e l’esibizione, dice, un po’ ne ha risentito. Ma è acqua passata per lui. Peccato che nel frattempo il Codacons abbia presentato un esposto per segnalare la pubblicità occulta e chieda all’Agcom di sanzionare sua Tony Effe che la Rai per la cosa. “Risponderanno i miei avvocati, credo”, ha detto sul punto il rapper nella conferenza di questo pomeriggio a Sanremo.

“ERO PRESO MALE, NON ARRABBIATO”

Queste le parole di Tony Effe sulla collana: “Io quando gioco scherzo lo faccio la faccia seria. Ero un pochino preso male più che arrabbiato, perchè me l’avevano tolta poco prima di salire. Diciamo che è stata una distrazione quella della collana. Emotivamente, anche se sembra una cavolata, mi ha cambiato un pochetto l’esibizione, tra virgolette. Poi c’ero rimasto male perchè anche altri prima di me erano entrati con i gioielli. Però realmente non mi sono arrabbiato, è già passata. Anche con Carlo era uno scambio di battute, su Instagram”.

