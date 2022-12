Video |Toti contro la candidatura di Bianchi: “Incompatibile con il Parco delle Cinque terre”

GENOVA – “Esattamente come avevamo dato l’intesa al ministro per la sua nomina qualche anno fa, oggi credo che un impegno nel Lazio serio e a tempo pieno di Donatella Bianchi sia incompatibile con un impegno a tempo pieno e serio nel Parco delle Cinque terre, per un banale motivo comprensibile a tutti”. Così il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, a margine di una conferenza stampa, commentando la candidatura di Donatella Bianchi, presidente del Parco nazionale delle Cinque terre dal 2019, a governatrice del Lazio per il Movimento cinque stelle.

“La scelta è sua e deve valutarne l’opportunità, dal momento che l’impegno che si era presa sul parco è a tempo pieno– prosegue Toti- al netto delle posizioni politiche che non sono le mie, ovvero se fossi nel Lazio non la voterei, l’impegno nel Parco delle Cinque terre, uno dei gioielli dell’Unesco e dei parchi principali del Paese, è un impegno con la Liguria e a tempo pieno“.

