VIDEO | Treni, i numeri di Salvini: “Sull’Alta Velocità la puntualità è all’80%”

FIRENZE – “Il tasso di puntualità dei treni è in costante miglioramento, è all’80% per l’alta velocità, al 91% per i regionali. Questo nonostante il massimo storico di cantieri, di treni circolanti e di passeggeri trasportati. Ci può essere sempre un disservizio, ma siamo il servizio ferroviario migliore d’Europa”.

È quanto sottolinea il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, parlando coi giornalisti ai cantieri del passante dell’Alta velocità di Firenze. Rispondendo alle polemiche anche più recenti su ritardi e disservizi, il vicepresidente del Consiglio aggiunge spendendo una riflessione sui lavori di sostituzione del cavalcaferrovia di Ponte al Pino: “Le critiche possono essere anche utili, basta non prendersele coi lavoratori che non c’entrano assolutamente nulla. Se la prossima settimana ci sono delle interruzioni sull’alta velocità è per fare quello che stiamo facendo a Firenze, ovvero per avere un’alta velocità sempre più moderna e sicura”. Salvini avverte: “L’alternativa è non fare nulla. Ma se no si fa nulla, fra qualche anno la rete scoppia”.

“A FIRENZE SFIDATO NO DEL PASSATO, TUNNEL SERVE ALL’ITALIA”

“È una bellissima giornata che ha sfidato tanti no del passato. L’Italia ha un grande passato, ma io sto lavorando perché abbia anche un grande presente e un grande futuro – ha detto Salvini – . Qui i tempi sono rispettati, gli operai stanno facendo un lavoro incredibile, gli ingegneri hanno fatto qualcosa di importante passando sotto una delle città più belle al mondo senza provocare alcun problema- aggiunge, parlando coi giornalisti al termine della cerimonia per la conclusione della prima fase dell’intervento- ovviamente ogni cantiere comporta dei problemi, dei disagi, lo dico a quelli che si lamentano. Se facciamo il cantiere si lamentano perché dobbiamo interrompere il servizio, se non lo facciamo però la rete si ferma”. Soffermandosi sul significato del tunnel, Salvini ribadisce: “È un’opera fondamentale per Firenze e la Toscana, perché avremo un servizio regionale più efficiente, puntuale e una maggiore offerta ma è significativo per tutta Italia”. In effetti, osserva il ministro, “dividere l’alta velocità dal trasporto locale, significa che se un domani avremo un problema a un regionale o un treno merci non rallenta l’alta velocità in tutto il Paese. Cosa che, purtroppo, oggi accade”.

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