VIDEO | Trevignano, la psicologa delle religioni: “Chiesa, non hai governato il carisma delle persone”

ROMA – “La Chiesa non ha mai governato il carisma, non ci è mai riuscita del tutto. Il carisma vien fuori dalle persone e quando la Chiesa interviene per sanzionare la gente vedo questo come un segnale negativo: la Chiesa non ha voluto capire e quindi seguiamo il veggente”. Un allarme quello che viene dalla psicologa delle religioni Raffaella Di Marzio che alla Dire commenta il caso di Trevignano dove la Vergine Maria apparirebbe alla veggente Gisella Cardia.

Attenzione alle persone ovviamente è il suo appello e alla devozione e una stoccata per la Chiesa per quello che parrebbe un misto di un eccesso di chiusura e di non pieno “governo” di queste vicende. “Oggi se ne parla di più, ma questi fenomeni ci sono sempre stati. L’Enciclopedia delle religioni- ha aggiunto l’esperta- ha introdotto un capitolo sulle apparizioni e sui cattolici di frangia che non sono ancora riconosciuti”. Dunque Trevignano e il coro che ne sta seguendo di detrattori e sostenitori non è una novità. Per venire a un esame storico di questi fenomeni si può riconoscere, secondo Di Marzio, che a smuovere queste devozioni è la paura. “Molti si convincono direttamente che Maria o Gesù possa consolarli oppure che ci possa essere una punizione”… a cui magari scampare.

