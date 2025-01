VIDEO | Trump annuncia il nuovo nome del golfo del Messico: ecco la reazione di Hillary Clinton

ROMA – “In breve tempo cambieremo il nome del golfo del Messico in golfo d’America”: è uno passaggi topici di Donald Trump nel suo discorso di insediamento alla Casa Bianca. Le telecamere si soffermano sulla platea dei Vip e le reazioni sono molto diverse: c’è chi accenna a un sorriso e chi continua con l’espressione impassibile, come Kamala Harris, sconfitta da Trump nelle ultime presidenziali. Chi si lascia sfuggire un esclamazione un po’ sorpresa, ma forzatamente composta come l'”Oh” di Bill Clinton, ex presidente Usa. E poi c’è la spontaneità di Hillary Clinton, sua moglie, nonché la precedente candidata Dem sconfitta da Trump alle presidenziali del 2016. Mentre ascolta il discorso al Campidoglio, infatti Hillary non ci prova neanche a trattenere una plateale risata che è già diventata virale.

Kamala Harris and Hilary Clinton react to Donald Trump declaring he will rename the Gulf of Mexico to Gulf of America. pic.twitter.com/zxcXz374P3— Pop Base (@PopBase) January 20, 2025

Forse la signora Clinton non pensava che il desiderata del neo presidente sarebbe diventato realtà così rapidamente: poche ore dopo il giuramento come 47esimo presidente degli Usa, Trump infatti si è messo subito al lavoro, firmando i primi 50 ordini esecutivi, provvedimenti con effetto immediato. Tra questi appunto è incluso anche il cambio del nome del golfo del Messico.

