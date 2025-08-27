mercoledì, 27 Agosto , 25

Verbania, morto il bimbo di 3 anni caduto nella piscina di un b&b a Omegna

(Adnkronos) - È morto in ospedale il bambino...

West Nile, prima vittima in Veneto: morta donna di 81 anni

(Adnkronos) - Una donna di 81 anni è...

Messina, cane trovato morto in una valigia

(Adnkronos) - Un cane è stato trovato morto...

Us Open, il programma della quarta giornata: da Paolini a Bellucci-Alcaraz, i match di oggi

(Adnkronos) - Quarta giornata di match agli Us...
video|-trump-commenta-il-fidanzamento-di-taylor-swift-e-travis-kelce:-“auguro-loro-tanta-fortuna”
VIDEO| Trump commenta il fidanzamento di Taylor Swift e Travis Kelce: “Auguro loro tanta fortuna”

VIDEO| Trump commenta il fidanzamento di Taylor Swift e Travis Kelce: “Auguro loro tanta fortuna”

MondoVIDEO| Trump commenta il fidanzamento di Taylor Swift e Travis Kelce: “Auguro loro tanta fortuna”
Redazione-web
Di Redazione-web

ROMA – Le parole che non ti aspetti. Donald Trump non ha mai manifestato grande simpatia per Taylor Swift e anzi ha più volte commentato negativamente la popstar, arrivando a dire di odiarla. La cantante ha appoggiato la campagna di Kamala Harris durante le ultime elezioni e sostiene i democratici da tempo. Dettaglio mai digerito dal presidente Usa. Ora, però, il tycoon sembra seppellire l’ascia di guerra.

Interpellato da una giornalista durante un punto stampa, Trump ha commentato il fidanzamento ufficiale di Swift con Travis Kelce, star del football americano in forza nei Kansas City Chiefs. “Auguro loro tanta fortuna”, ha detto il presidente.

 “Penso che sia un grande giocatore, penso che sia un bravo ragazzo”, ha poi sottolineato di Kelce. “Lei è fantastica”, ha detto di Swift stupendo i presenti. Solo tre settimane, esaltando lo spot dei jeans con protagonista l’attrice (repubblicana) Sidney Sweeney, ha dichiarato che la cantante “non è più hot”.

Video dal profilo X di @CSPAN
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.