VIDEO | Trump: “I magnati di internet mi odiavano, ora mi baciano il culo”. E silura Waltz

ROMA – Ormai la battuta fa parte del repertorio, basta cambiare il soggetto: “xxx ora mi baciano il culo”. Trump ha capito che funziona, e ha deciso di declinarla a piacimento. Se prima erano i leader mondiali ora sono i suoi (nuovi) “grandi elettori”: “i magnati di internet”. “Mi odiavano, ora mi baciano il culo” dice davanti a una platea di 30.000 studenti dell’Università dell’Alabama, pubblico avvezzo all’adulazione patriottica, mica come i ribelli di Harvard. Trump ha salvato Musk, ovviamente. “Elon è fantastico, gli altri adesso li conosco tutti”.

.@POTUS: "If you look at some of these internet people…they all hated me in my first term and now they are kissing my a$$."

President Trump encourages Alabama graduates to have the courage to be an outsider. pic.twitter.com/rf9If8TRgf

— Real America's Voice (RAV) (@RealAmVoice) May 2, 2025