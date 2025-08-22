VIDEO| Trump porta pizza e hamburger alla Guardia Nazionale: “Mangerò con voi e ci divertiremo, poi torneremo al lavoro”

video dal profilo X di @haddad_ernest

ROMA – Non solo impegni internazionali per Donald Trump. Il presidente degli Stati Uniti è andato a trovare i soldati della Guardia Nazionale schierati a Washington per ringraziarli degli sforzi fatti nell’ambito della sua campagna anticrimine. Per sdebitarsi dell’impegno mostrato dagli agenti, il tycoon ha portato pizza e hamburger. Nelle immagini arrivate dall’esterno della struttura operativa di Anacostia campeggiano cartoni e buste contenenti le pietanze.

“Abbiamo degli ottimi hamburger cucinati dalla Casa Bianca e abbiamo la pizza… mangerò con voi e ci divertiremo un po’… poi torneremo al lavoro e ci occuperemo di questi criminali”, ha detto Trump condividendo il cibo con i soldati. Tra loro gli agenti dell’Immigration and Customs Enforcement e dell’Ufficio per l’alcol, il tabacco, le armi da fuoco e gli esplosivi.

“Voi siete dei vincitori e penso che sia un onore essere con voi. Faremo sì che Washington DC torni grande…Saremo sempre con voi”, ha aggiunto il presidente.

