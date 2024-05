VIDEO | Ucraina, Muratov: “Il Papa più Messi uguale cessate il fuoco”

ROMA – Pregare insieme con il Papa per il cessate il fuoco in Ucraina; magari con l’aiuto di un altro argentino molto popolare, Lionel Messi, per coinvolgere tutti coloro che “vogliono salvare il pianeta”: è la proposta di Dmitrij Muratov, giornalista russo Nobel per la pace nel 2021.

Con l’agenzia Dire l’ex direttore del quotidiano Novaja Gazeta parla in una saletta al primo piano del Palazzo della Cancelleria, a margine del World Meeting on Human Fraternity, due giorni di dibattiti e tavoli di lavoro di respiro globale a Roma e in Vaticano.

Dopo un incontro con il Papa, parte di un programma che coinvolge 30 premi Nobel, Muratov tornerà a Mosca, dove continua a vivere con la famiglia nonostante nel 2023 sia stato dichiarato “agente straniero” per presunti legami con finanziatori esteri. Il suo appello per le vittime della guerra in Ucraina, però, non ha confini.

“Basta sangue” dice Muratov nell’intervista. “Bisogna raggiungere subito un cessate il fuoco”. La tesi del giornalista è che un ruolo importante lo possa avere papa Francesco. “Lo amano e lo conoscono tre miliardi di persone” sottolinea Muratov: “Dovremmo pregare tutti insieme con lui perché la smettiamo di ucciderci l’un l’altro e decidiamo invece di salvare questo pianeta”.

In apertura del World Meeting, seduto alla sinistra del cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato vaticano, il giornalista ha chiesto al papa di invitare a dare un contributo alla pace anche Messi, star del calcio campione del mondo in carica, argentino come Francesco.

“A questa preghiera dovrebbero unirsi tutti coloro che amano il pianeta e che vogliono salvarlo” ribadisce Muratov. “Bene allora che partecipi Messi e poi bisogna sostenere tutte le proposte per il cessate il fuoco: come quella del presidente francese Emmanuel Macron per una tregua olimpica, un’idea che ha già ricevuto l’appoggio del capo di Stato cinese Xi Jinping“.

Ma la guerra come potrebbe finire? “Il punto adesso non è questo” risponde Muratov. “Bisogna cessare il fuoco: alle trattative e alle condizioni si penserà dopo“.

Nel 2021 il reporter è stato insignito del Nobel per la pace per il suo lavoro “a tutela della libertà di espressione”, intesa come “precondizione per una democrazia e una pace durevoli”. Nella redazione di Novaja Gazeta, Muratov è stato collega di Anna Politkovskaja, giornalista critica verso il potere assassinata a Mosca nel 2006.

