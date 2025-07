VIDEO | Ucraina, scuola e università: l’alleanza con la Global Partnership for education e gli atenei italiani

ROMA – “L’Ucraina ha un’agenda ‘a due piani’, per il presente e per il futuro dei suoi giovani: il primo riguarda i bisogni immediati, particolarmente importanti in materia di istruzione; il secondo, ambizioso, punta a una crescita economica grazie a settori ad alto valore aggiunto, che richiedono capacità professionali particolari”. A parlare è Laura Frigenti, ceo di Global Partnership for Education (Gpe).Una riflessione, la sua, condivisa con l’agenzia Dire durante la Conferenza sulla ripresa dell’Ucraina. Manager dello sviluppo, già alla Banca mondiale e prima direttrice dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (Aics), Frigenti ha appena partecipato a un panel insieme al ministro dell’Istruzione e del merito Giuseppe Valditara e al suo omologo Oksen Lisovyi. Nell’intervista, sottolinea un punto fermo: “Il capitale umano viene prima di tutto”.

IL CONTRIBUTO DELLA GLOBAL PARTNERSHIP FOR EDUCAZION PER LA RIPRESA E LO SVILUPPO IN UCRAINA

Secondo Frigenti, “l’Ucraina ha un piano per tutti i settori e guarda già al domani”, quando il conflitto armato con la Russia sarà concluso. “Non vogliono solo ricostruire ciò che avevano”, evidenzia la ceo, “ma pensano a come far avanzare il Paese lungo una traiettoria di crescita economica e sviluppo”.Un contributo può arrivare dalla Global PartNership for Education, alleanza nata nella cornice del forum del G7 tra governi, organismi multilaterali e imprese. “Il settore dell’istruzione è per sua natura multi-settoriale” annota la ceo. “Per dire: noi siamo riusciti a portare in Ucraina imprese leader nella tecnologia come Google o Microsoft, che ci hanno aiutato in tempo di record, anche nella formazione professionale per gli insegnanti, consentendo di passare dall’insegnamento in aula a quello a distanza”.Ma come parlare di diritto allo studio ed eccellenza in un Paese dove si combatte e si muore? “Mi sembra che durante questa Conferenza sia stata posta un’enfasi proprio sul capitale umano”, risponde Frigenti. “E questo al di là della situazione di contingenza necessaria che porta a focalizzarsi sugli aspetti più legati purtroppo alle fase di guerra”.

MYLOVANOV (KSE): “ABBIAMO BISOGNO DI UNIVERSITÀ ALLEATE”

Ingegneria, economia, ripresa e sviluppo urbano, ma anche cura dei traumi psicologici e reinserimento sociale dei veterani in un Paese finalmente in pace: sono ambiti chiave di collaborazione universitaria possibile tra Ucraina e Italia, secondo Tymofiy Mylovanov, presidente della Kyiv School of Economics.L’intervista con l’agenzia Dire si tiene al convention center La Nuvola. L’occasione è la Conferenza sulla ripresa dell’Ucraina. Nel colloquio in primo piano ci sono le esigenze della “ricostruzione” non solo da un punto di vista imprenditoriale ma anche sul piano umano, a partire dai giovani.

INGEGNERIA, ECONOMIA, SVILUPPO URBANO MA ANCHE SALUTE MENTALE: GLI AMBITI DEI POSSIBILI SCAMBI

Cinquant’anni, ex ministro per lo Sviluppo economico, il commercio e l’agricoltura, Mylovanov ha partecipato in settimana a Roma anche a un incontro all’ateneo Luiss Guido Carli. “Vogliamo costruire relazioni” premette. “Qui vediamo che c’è molta buona volontà ma anche risorse, sia umane che finanziarie: vogliamo creare programmi congiunti con le università italiane, in particolare negli ambiti di ingegneria, economia, ripresa e sviluppo urbano”.Secondo Mylovanov, “altri temi chiave sono salute mentale, traumi psicologici e necessità di integrazione sociale dei veterani e delle persone colpite dalla guerra”.La tesi è che “questi sono tutti ambiti dove l’Ucraina ha molti bisogni e molto potenziale”. Mylovanov spiega: “Cerchiamo di avviare scambi a livello di facoltà e ricerche congiunte, con training e teaching program, e per questo ci vogliono risorse, dual degree e ricerca di livello Phd”.

“GLI STUDENTI VOGLIONO VIVERE IN UCRAINA”

Secondo il presidente della Kyiv School of Economics, “l’Ucraina è nel pieno di una guerra e servono allora programmi che funzionino a diverse velocità, in particolare sull’economia e la ripresa”.Una domanda, poi, sui bisogni degli universitari. “Può risultare sorprendente, ma non cercano sicurezza o successo” risponde Mylovanov. “I nostri sondaggi hanno mostrato che si preoccupano anzitutto di quattro cose: l’ambiente complessivo dell’ateneo, gli amici con cui si confrontano, le prospettive future di lavoro e infine i dormitori e gli spazi dove vivono”. Secondo l’economista, “soddisfatti questi bisogni, anche gli studenti con un livello di eccellenza vogliono semplicemente vivere in Ucraina”.Infine, sul futuro, una volta concluso il conflitto con la Russia. “Come Kyiv School of Economics, vogliamo proporre una struttura accademica di respiro globale ed europea, che trasmetta un senso di normalità” dice Mylovanov: “La collaborazione con le università italiane ci serve anche per questo”.

