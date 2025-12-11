giovedì, 11 Dicembre , 25

VIDEO | Ucraina, Trump strapazza i leader Ue: “Non perdiamo tempo”

Redazione-web
Di Redazione-web

ROMA – Trump striglia i leader europei sulla ‘loro’ versione rivista del piano americano di pace per l’Ucraina. L’ultima telefonata intercorsa ieri sera tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e i leader di Francia, Gran Bretagna e Germania non si è risolta affatto in un piacevole confronto di vedute. Lo stesso Trump ai cronisti statunitensi ha spiegato di aver scambiato “parole piuttosto forti” con Keir Starmer, Emmanuel Macron e Friedrich Merz sull’Ucraina e ha avvertito che nuovi colloqui entro il fine settimana, per cui i tre presidenti europei hanno spinto, rischiano piuttosto di “far perdere tempo”.

“VERTICE NEL FINE SETTIMANA? DIPENDE DALLE MODIFICHE DEL PIANO”

“Questo è l’ennesimo segnale della crescente frattura su come porre fine all’invasione russa”, è il commento diretto dell’emittente statunistense Fox News. Anche Reuters spiega che lo stesso Trump, interrogato dai giornalisti sull’esito della chiamata, ha affermato di aver avuto “uno scambio vivace con i leader” e di essere stato esortato a inviare rappresentanti statunitensi a un incontro di fine settimana in Europa con Zelensky per discutere la strada da seguire. Esortazione rispetto la quale il presidente Usa ha tergiversato: “Gli europei vogliono un vertice Ue–Usa-Ucraina nel fine settimana- ha detto infatti Trump – ma prenderemo una decisione in base alle modifiche del piano,” perché “Gli Usa non vogliono perdere tempo”.

IL MONITO: “A VOLTE BISOGNA LASCIARE CHE LE PERSONE COMBATTANO…”

Il nuovo documento proposto dai leader Ue prevede proposte sui nodi critici come il Donbass e la centrale di Zaporizhia, ma è chiaro, insomma, che non abbia del tutto ‘convinto’ Trump, i cui ultimi commenti cadono in un quadro di tensione crescente con l’Europa, dopo i suoi ultimi ‘attacchi’ verbali e a pochi giorni dalla pubblicazione di una nuova strategia di sicurezza nazionale statunitense con previsioni nefaste sul Vecchio continente rispetto a una possibile “cancellazione della civiltà”. Non solo, a corollario dei commenti sulla telefonata con i tre leader europei, il leader Usa ha- di nuovo- lasciato intendere che potrebbe anche ritirarsi dai negoziati: “A volte bisogna lasciare che le persone combattano, a volte no- ha infatti sostenuto con i cronisti- Ma il problema nel lasciare che le persone combattano è che si perdono migliaia di vittime a settimana. È ridicolo. L’intera situazione è ridicola”, ha chiuso Trump.

