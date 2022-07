VIDEO | Udicon: “Crisi energetica incombe, serve Governo subito”

BOLOGNA – “Cosa ci aspetta in autunno? Una situazione incerta dal punto di vista energetico, non sappiamo ancora cosa succederà”. Per questo “ci auguriamo che si formi subito un governo” e che “non debbano pagare i consumatori ad ottobre un’ulteriore crisi dettata dal fatto che la politica non è in grado di offrire un governo stabile”. È questo l’auspicio di Udicon Emilia-Romagna per quanto riguarda il futuro del Paese in seguito alla caduta del governo guidato da Mario Draghi, in un contesto in cui i consumatori subiscono già le conseguenze di una crisi. “Come associazione dei consumatori- spiega infatti Vincenzo Paldino, presidente per l’Emilia-Romagna, nel corso di un’intervista all’Agenzia Dire- auspichiamo che si faccia presto”.

In questo senso “bene ha fatto il presidente della Repubblica ad arrivare a questo punto e a indire elezioni nella prima data utile”. Sono tanti infatti i nodi da affrontare, in particolare sulle battaglie che Udicon porta avanti per i ‘suoi’ consumatori, che stanno fronteggiando crisi e aumenti di costi e materie prime. “È da due anni che pagano il conto salato della pandemia, della crisi della guerra in Ucraina, del caro energia e di tutto il resto”, sottolinea infatti Paldino, e in un quadro così difficile anche l’incertezza politica “sicuramente bene non fa”.

Poi, “fortunatamente prima della caduta del governo è stato varato il decreto aiuti, che prevede una serie di misure fra cui gli aiuti per il carburante fino al 21 agosto e abbiamo appreso in questi giorni che ci sarà un’ulteriore proroga a settembre”. Ma comunque la politica non dovrà perdere tempo e a ottobre l’auspicio è che “ci sia un governo nella titolarità di poter eseguire tutti i provvedimenti che servono al Paese, perché è da due anni che pagano un conto salato”, conclude Paldino.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it

L’articolo VIDEO | Udicon: “Crisi energetica incombe, serve Governo subito” proviene da Ragionieri e previdenza.

continua a leggere sul sito di riferimento