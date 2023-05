VIDEO | Udinese-Napoli sui maxischermi al Maradona: biglietti a 5 euro

NAPOLI – Dopo la festa interrotta domenica nel derby contro la Salernitana, il Napoli ha a disposizione un nuovo matchpoint scudetto nel posticipo della 33ma giornata di Serie A, contro l’Udinese. Questa volta, ai partenopei basterà un solo punto, ma Osimhen e compagni potrebbero scendere in campo già con il titolo in tasca, se la Lazio non dovesse battere il Sassuolo.

DE LAURENTIIS: “UDINESE-NAPOLI SU SCHERMI AL MARADONA, INGRESSO A 5 EURO”

“Eravamo pronti Paolo Sorrentino ed io a scendere in campo ma abbiamo dovuto rimandare. Allora mi è venuto in mente di dare vita a una implementazione dei due schermi esistenti al Maradona con altri otto schermi, due per ogni settore, curva B, A, Distinti, Posillipo, Nisida. Schermi supplementari dove trasmettere in diretta la partita di Udine”. Lo ha detto il presidente della Ssc Napoli, Aurelio De Laurentiis, nel corso di una conferenza stampa in Prefettura a Napoli.Per accedere al Maradona ci sarà un “prezzo simbolico di 5 euro identico per ogni settore, le vendite stanno iniziando con qualche ora, fino alle 18, agli abbonati e poi per tutti quanti. Al netto dei costi il risultato economico sarà devoluto in beneficenza. Quella mini festa per domenica scorsa la riproponiamo domenica prossima contro la Fiorentina”.

“HO VINTO LO SCUDETTO DELL’ONESTÀ”

“Ho vinto lo scudetto dell’onestà”. Lo ha detto Aurelio De Laurentiis, presidente della Ssc Napoli, durante una conferenza stampa in Prefettura. “Siamo stati vincenti per anni, avevamo potuto vincerne altri – ha rimarcato – ed è come se li avessimo vinti, ma l’irregolarità costante qualche volta ci ha frenati, siamo arrivati secondi e potevamo arrivare primi. Potevamo vincerne altri di scudetti ma abbiamo vinto sicuramente quello dell’onestà. Per vivere in Italia dobbiamo seguire le regole che ci piaccia o non ci piaccia”.

PREFETTO NAPOLI: “CON SCUDETTO MATEMATICO ISOLA PEDONALE GIÀ DOMANI”

“Giovedì lo stadio Maradona sarà aperto ai tifosi per far vedere la partita Udinese-Napoli. Al momento il match è confermato alle 20:45”. Lo ha detto il prefetto di Napoli, Claudio Palomba, nel corso di una conferenza stampa.

La misura della maxi isola pedonale del centro messa in campo domenica scorsa in occasione di Napoli-Salernitana per la possibile festa scudetto “sarà riproposta mercoledì o giovedì” a seconda di quando arriverà la conquista aritmetica dello scudetto da parte della squadra di mister Spalletti.

