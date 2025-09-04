video|-ue,-la-commissione:-“consapevoli-che-l’attacco-gps-non-fosse-diretto-all’aereo-di-von-der-leyen”

dal nostro corrispondente Alessio Pisanò

BRUXELLES – A Palazzo Berlaymont si continua a parlare dell’interferenza al segnale Gps avvenuta a inizio settimana sul volo di Ursula von der Leyen. “Siamo consapevoli del fatto che l’interferenza non fosse specificamente diretta all’aereo della presidente, eppure c’è stata” ha detto Arianna Podestà, portavoce dell’esecutivo Ue, nel corso dell’incontro quotidiano con la stampa a Bruxelles.

“È una situazione che si verifica abbastanza regolarmente a molti aerei che volano sui confini est dell’Europa” ha continuato la portavoce. Il volo su cui si trovava Ursula von der Leyen, nella giornata di lunedì scorso, è stato infatti costretto ad atterrare in Bulgaria utilizzando i sistemi cartacei e non di segnalazione Gps.

“La situazione è complicata – ha aggiunto Podestà – ma è un dato di fatto che dall’inizio dell’aggressione russa ai danni dell’Ucraina gli episodi di questo tipo siano di gran lunga aumentati. È proprio per questo motivo che c’è un’azione coordinata da parte della Commissione, che supporta gli Stati membri per lo sviluppo di un action plan che definisca le responsabilità in questo settore”.

