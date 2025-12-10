video|-ue,-si-riunisce-a-roma-il-gruppo-dei-conservatori-e-riformisti

dal nostro corrispondente Alessio Pisanò

BRUXELLES – Si riunisce a Roma per gli Ecr Study Days il gruppo dei Conservatori e Riformisti europei. Un’occasione per ricordare le radici cristiane dell’Unione europea e ribadire il monito di difendere il patrimonio culturale che unisce i 27 Stati membri. “Stanno arrivando decine di parlamentari da diverse nazioni che hanno in comune il desiderio di difendere i valori conservatori che definiscono il nostro essere europei. In particolare, le radici cristiane e la difesa del nostro patrimonio culturale, delle nostre popolazioni, rispetto a una immigrazione di massa che rischia di metterne in pericolo la pace e la serenità” ha spiegato il copresidente di Ecr, Nicola Procaccini.

Alle giornate in corso hanno partecipato europarlamentari appartenenti al gruppo dei Conservatori provenienti da tutta Europa, con il gruppo europeo che conta in prima fila il partito di Giorgia Meloni, Fratelli d’Italia.

“Vogliamo ribadire l’importanza delle radici cristiane di un’Europa che oggi ha evidentemente un problema di postura e che si interroga sul suo futuro. A nostro avviso l’Ue deve ripartire dalla sua identità, perché senza una direzione comune è difficile avere le idee chiare per il futuro” ha sottolineato il capodelegazione di Fratelli d’Italia al Parlamento Ue Carlo Fidanza. “Negli ultimi voti all’Eurocamera- ha aggiunto- stiamo vedendo come una maggioranza di centrodestra sia l’unica via possibile per andare incontro al voto che hanno espresso i cittadini a giugno”.

“Il gruppo parlamentare dei Conservatori sta contribuendo in modo significativo anche a delle inversioni di tendenza in Ue, soprattutto per quanto riguarda i migranti e la difesa” ha detto il ministro per gli Affari europei Tommasi Foti, in un’intervista a margine degli Ecr Study Days a Roma.

Infine, la vicepresidente del Parlamento europeo ed eurodeputata di Fratelli d’Italia Antonella Sberna ha sottolineato come sia necessario riflettere su un’Europa che in questo momento “si sta veramente chiedendo chi è. Il nostro lavoro al Parlamento è difendere i valori comuni, e i Conservatori in questa partita hanno un importante ruolo da giocare”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it